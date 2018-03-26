Где сейчас самые богатые звезды 90-х

Маколей Калкин, В 90-х годах прошлого века появилась целая плеяда ярких звезд — музыка, кино, телевидение — они моментально пробились к самой вершине и зарабатывали баснословные деньги. Дженнифер Энистон Том Круз и другие: давайте посмотрим, во что они превратились сегодня.

Хит Baby One More Time произвел в индустрии эффект разорвавшейся бомбы. Образ милой школьницы Бритни эксплуатировала до последнего, а затем, видимо устав от постоянного самоконтроля, пустилась во все тяжкие. Череда скандалов могла бы полностью уничтожить звезду меньшего калибра — но Бритни, подобно фениксу, поднимается все снова и снова. На днях забытая было поклонниками Бритни опять появилась на экранах в новом образе и все гадают, не выпустит ли она очередной альбом.

Дженнифер Энистон

Единственная из всех «Друзей», кто не пропал с экранов после ситкома. Энистон зарабатывала по миллиону долларов за один эпизод легендарного сериала и не стала снижать планку. Кроме всего прочего, Дженнифер не брезгует рекламой: сегодня она остается лицом бренда по уходу за кожей Smartwater, а недавно получила 5 миллионов долларов от Emirates Airlines.

Маколей Калкин

Звезда «Один дома» пустился во все тяжкие сразу после совершеннолетия. Маколей Калкин не очень следил ни за своим имиджем, ни за своей карьерой и потому довольно быстро пропал из памяти поклонников. Тем более шокирующим было его появление из небытия: мало кто узнал в этом прожженом парне невинного мальчишку из детского фильма.

Супермодель Кейт Мосс стала настоящим символом своего поколения. Ее нетрадиционная красота покорила мировой подиум: Кейт стала лицом таких брендов, как Chanel , Versace, Dolce & Gabbana и Gucci. Неплохая карьера для девочки, которую случайно заметил скаут в аэропорту JFK. В свои 44 года Мосс по-прежнему остается королевой моды, затмевая (по крайней мере, уровнем дохода точно) большинство юных подиумных дарований.

Том Круз

Один из самых успешных актеров Голливуда и сегодня получает баснословные деньги за фильм. Последняя часть «Миссия невыполнима» принесла Крузу 25 миллионов долларов. Странно, но вместо славы и почестей за актером следует едва уловимый аромат неудачника. Всему виной чрезмерное увлечение саентологией: в перерыве между съемками Том Круз активно агитирует присоединится к фанатикам своих голливудских друзей, которым это уже давно надоело.

В 90-х годах Пэлтроу была звездой первой величины. Она снималась с Мэттом Дэймоном Брэдом Питтом — кстати, с последним ее связывали и романтичные отношения. Теперь же Гвинет редко появляется на большом экране, но имеет неплохой источник пассивного дохода благодаря успеху в «Талантливом мистере Рипли» и франшизе «Железный человек». Кроме того, Пэлтроу развивает и свою (откровенно говоря, довольно странную) компанию Goop и вряд ли собирается возвращаться в Голливуд.

Этому красавчику прочили большое будущее после выхода «Джорджа из Джунглей», а уж появление в 1999 году «Мумии» так и вовсе сделало его звездой. Но совершенно неожиданно для поклонников, карьера Фрейзера не задалась. Тяжелый развод, неправедный образ жизни и отсутствие значимых ролей серьезно сказались на внешности бывшего красавчика.

Сара Мишель Геллар провела большую часть 90-х за ожесточенной борьбой с вампирами. Сериал про Баффи был столь успешен, что актриса получала примерно 350 000 за один эпизод. А вот в большом кинематографе карьера Геллар вышла весьма посредственной и сегодня она почти ушла с экранов, посвятив все время развитию бизнеса — хлебопекарной компании Foodstirs.

Профессиональный баскетболист довольно удачно вписался в голливудскую тусовку и даже успел некоторое время побыть звездой. Эпатажный Родман неплохо сыграл в «Колонии» вместе с Ван Даммом, потом появился в череде довольно средних сериалов. Он продолжает сниматься и сейчас, время от времени появляясь даже в рестлинге.