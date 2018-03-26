Центр индийской культуры на Куусинена посетила певица Пелагея

Центр индийской культуры, расположенный на улице Куусинена, 19А, посетила наставница популярного шоу «Голос» Пелагея.

В ходе общения с директором центра Санджитом Кумаром Джха певица призналась в том, что неоднократно посещала Индию. Пелагея также поделилась своими впечатлениями о стране, рассказала о том, что очень любит индийскую культуру и традиции, но в особенности ее привлекает индийская кухня.

В ответ на это признание сотрудники центра подарили ей сувениры из Индии, а также популярную книгу «Ведическое кулинарное искусство» с классическими рецептами индийской вегетарианской кухни. (то)