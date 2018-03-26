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Центр индийской культуры на Куусинена посетила певица Пелагея
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Центр индийской культуры на Куусинена посетила певица Пелагея 

Управа района Хорошевский города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Центр индийской культуры, расположенный на улице Куусинена, 19А, посетила наставница популярного шоу «Голос» Пелагея.
В ходе общения с директором центра Санджитом Кумаром Джха певица призналась в том, что неоднократно посещала Индию. Пелагея также поделилась своими впечатлениями о стране, рассказала о том, что очень любит индийскую культуру и традиции, но в особенности ее привлекает индийская кухня.
В ответ на это признание сотрудники центра подарили ей сувениры из Индии, а также популярную книгу «Ведическое кулинарное искусство» с классическими рецептами индийской вегетарианской кухни. (то)
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