Благотворительную ярмарку проведут во дворе храма на Ленинградском проспекте

Благотворительную ярмарку устроят во дворе храма Всех Святых на Соколе 1 апреля. В рамках акции «Белый цветок» все желающие соберут средства для лечения девочки Серафимы. Об этом рассказали в администрации православного прихода.

— Гости ярмарки смогут приобрести товары ручной работы, принять участие в мастер-классах. Дети станут зрителями театрального представления, для ребят постарше устроят квест, — поделился один из организаторов.

Телефон для справок: 8 (906) 069-82-52.

Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)