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Благотворительную ярмарку проведут во дворе храма на Ленинградском проспекте
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Благотворительную ярмарку проведут во дворе храма на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Благотворительную ярмарку устроят во дворе храма Всех Святых на Соколе 1 апреля. В рамках акции «Белый цветок» все желающие соберут средства для лечения девочки Серафимы. Об этом рассказали в администрации православного прихода.
— Гости ярмарки смогут приобрести товары ручной работы, принять участие в мастер-классах. Дети станут зрителями театрального представления, для ребят постарше устроят квест, — поделился один из организаторов.
Телефон для справок: 8 (906) 069-82-52.
Адрес храма Всех Святых на Соколе: Ленинградский проспект, д. 73а. (мю)
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