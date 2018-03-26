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На постере «Мстителей» нашли секретный пенис
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На постере «Мстителей» нашли секретный пенис 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
На постере компании Disney, посвященном открытию аттракционов по франшизе «Мстители», нашли мужской половой орган. Об этом пишет Vice.
Три рекламных плаката были опубликованы в Twitter студии Disney 21 марта. На последнем постере с Человеком-муравьем, Капитаном Америкой и Осой в самом центре нарисован небоскреб, который многие посчитали похожим на пенис. Отмечается, что афиша рекламирует Диснейленд в Гонконге. Появится ли здание странной формы в парке аттракционов, не уточняется.
На «секретный член» также обратили внимание интернет-пользователи.
«Я что, одна схожу с ума из-за «аттракциона» в центре?» — написала @MandeFred.
«Пожалуйста, напишите мне. Я хотел бы выразить обеспокоенность одним из ваших постеров», — попросил @MrHahnJrSon.
Новые аттракционы появятся в трех Диснейлендах — в Париже, американском штате Калифорния и Гонконге. Их планируют открыть к 2020 году.
«Мстители» — франшиза компании Marvel. Фильмы серии считаются самыми кассовыми супергеройскими боевиками всех времен. В мае 2018 в прокат выходит лента «Мстители: Война бесконечности», которую прозвали самым амбициозный кроссовер в истории.
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