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11-й Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Туле
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11-й Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Туле 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
17−19 апреля 2018 года в Туле состоится 11-й Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». В рамках фестиваля при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям пройдет творческий конкурс «Современник на экране».
Национальная ассоциация телерадиовещателей как организатор фестиваля стремится привлечь внимание телевизионных и производящих компаний к созданию программ и фильмов, связанных с подлинными человеческими ценностями. Фестиваль «Герой нашего времени» — это попытка создать портрет современника, который интересен своим характером, жизненной позицией, отношением к тем многочисленным переменам, которые характерны для динамично развивающейся России XXI века, а, главное, личным участием в этих переменах.
К участию в творческом конкурсе приглашаются федеральные и региональные телекомпании, продакшн-студии, режиссеры, журналисты. Работы принимаются до 26 марта по шести номинациям: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Рука помощи» (номинация посвящена году добровольца/волонтера в России), «Вдохновение», «Цена жизни».
Жюри конкурса возглавит политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии Российского телевидения Леонид Млечин. В состав жюри войдут известные тележурналисты и эксперты медиаотрасли.
В этом году фестиваль «Герой нашего времени» проходит при поддержке Правительства Тульской области и при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы (ТМГ Тула).
Регистрация — по ссылке и e-mail: Мария Сысоева, ms@nat.ru; Регина Вахрутдинова, region@nat.ru. Обновление информации на сайте НАТ.
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