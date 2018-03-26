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Дрю Бэрримор приняли за беременную, а она в ответ призналась в любви к еде
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Дрю Бэрримор приняли за беременную, а она в ответ призналась в любви к еде 

Sunmag 43 минуты назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Дрю Бэрримор — барышня с завидной долей самоиронии, за что мы ее и любим. На днях в студии телешоу Джеймса Кордена актриса рассказала о забавном случае, который произошел с ней на выходе из ресторана: одна из поклонниц приблизилась к Дрю, чтобы поздравить ее… с третьей беременностью. Сомнительный комплимент, учитывая, что никакого ребенка Бэрримор вовсе не ждет, но реакция актрисы оказалась достойной. Она как бы между делом ответила радостной фанатке: «Отбой, никаких детей. Я просто люблю покушать».
Как рассказала Дрю, ничего обидного в произошедшем она не видит: что уж говорить, она действительно позволила себе расслабиться и заметно поправилась после завершения работы над очередным сезоном фантастического сериала «Диета Санта-Клариты». «Сначала питаться таким образом было здорово, у меня появилась масса энергии. Но к концу съемок я затосковала, мне начало казаться, что я никогда больше не буду есть нормальную еду. А я ведь, знаете ли, очень люблю еду… И, как только работа была окончена, я дорвалась! Первое время мне казалось, что я могу целый день не переставая есть пасту с моим любимым соусом с куриными грудками. Так что между сезонами я стала заметно круглее. Но можете быть уверены, как только начнется работа, я быстро сброшу все лишнее, — уверяет Бэрримор. — Между прочим, как я слышала, по такому же принципу живет и работает Дэнзел Вашингтон, которого я чрезвычайно уважаю. Между съемками он наслаждается жизнью. Но когда приближается время, когда ему нужно выходить на съемочную площадку, он принимает меры и приводит себя в идеальную форму!»
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