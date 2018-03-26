Юные натуралисты изучат почки на деревьях в районе Куркино

На поиски признаков наступающей весны отправятся любители природы из Куркина во вторник, 27 марта. На базе клуба «Зеленая планета» пройдет занятие кружка «Юные натуралисты». Дети узнают много нового о пробуждении леса на мастер-классе «Почки деревьев — вестники весны». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Посетив кружок, дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы, — рассказали в пресс-службе.

Занятие рассчитано на участников от 5 лет. Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.