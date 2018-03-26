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Юные натуралисты изучат почки на деревьях в районе Куркино
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Юные натуралисты изучат почки на деревьях в районе Куркино 

Префектура СЗАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На поиски признаков наступающей весны отправятся любители природы из Куркина во вторник, 27 марта. На базе клуба «Зеленая планета» пройдет занятие кружка «Юные натуралисты». Дети узнают много нового о пробуждении леса на мастер-классе «Почки деревьев — вестники весны». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Посетив кружок, дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы, — рассказали в пресс-службе.
Занятие рассчитано на участников от 5 лет. Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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