«Простите нас, дети». Пост спортсмена о трагедии в Кемерове

Известный спортсмен и актер, боец смешанного стиля и президент Федерации MMA России Олег Тактаров обратился с призывом после трагедии в Кемерове. Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни более чем 60 человек, среди которых много детей.

В своем Инстаграма Тактаров написал (стиль автора сохранен):

— Совет, приказ, просьба нашим детям. Я не президент, не МЧС, не бизнесмен, не строитель… Я могу сделать только то, что могу… Я могу помочь тем кто рядом, моим студентам и тем, кто мне верит. Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом. Слишком много эмоций. Было бы хорошо сегодня без комментариев. Переживаю за вас, Сибирь, за вас Кемерово… PS. Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры… Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими.

Совет, приказ, просьба нашим детям Я не президент, не МЧС, не бизнесмен, не строитель… Я могу сделать только то, что могу… Я могу помочь тем кто рядом, моим студентам и тем, кто мне верит Я не могу открыть все двери, я не могу научить всех бороться, сражаться один или вместе, когда трудно, когда пан или пропал, но я научу тех, кто рядом Слишком много эмоций Было бы хорошо сегодня без комментариев Переживаю за вас, Сибирь, за вас Кемерово… PS Надейтесь только на себя! Простите нас, дети, но взрослые вокруг вас недоучки, бездари, пофигисты и воры… Те, кто жив и может мыслить, надежда на вас, что вы будете другими

Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@officialolegtaktarov) 26 Мар 2018 в 12:46 PDT