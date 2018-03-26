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В Перми на «КотоФесте» выберут самого пушистого, доброго и игривого кота
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В Перми на «КотоФесте» выберут самого пушистого, доброго и игривого кота 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В последнюю субботу марта в Перми пройдёт «КотоФест». На благотворительном празднике соберут деньги на обустройство приюта для кошек «Матроскин».
Гостей ждут выставка котов и собак из приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», ярмарка вещей ручной работы, кинопоказы, детская зона с игровой площадкой и мастер-классами, а также лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города Перми. Кроме того, пермские художники создадут арт-объекты в форме котов, которые потом установят в городе. Также на фестивале выберут «Самую пушистую кошку», «Самого доброго кота» и «Самого игривого котёнка».
«На фестивале будет работать выставка котиков и собачек из приютов, на которой любой желающий сможет выбрать себе друга. Все животные здоровы, стерилизованы. Мы отдаём их только взрослым ответственным людям, понимающим, что любое животное — это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Пожалуйста, если вы планируете выбрать друга на КотоФесте, не забудьте прихватить с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного», — просят сотрудники приюта «Матроскин».
Главная цель фестиваля — собрать 300 тысяч рублей. Именно этой суммы не хватает приобретение помещения и обустройство нового приюта «Матроскин».
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