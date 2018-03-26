Ещё
Новые троллейбусы, проверки ТРЦ и слияние библиотек: #ПтзГоворит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые троллейбусы, проверки ТРЦ и слияние библиотек: #ПтзГоворит 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.
Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Александр Лычагин.
Трагедия в Кемерово. В торговых центрах Карелии грядут проверки.
Слияние и поглощение. Детскую библиотеку им. Морозова реорганизуют.
Почти как новые. В Петербурге обновят парк троллейбусов. Старые машины отдадут Петрозаводску.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Снимают реалити — шоу в Петрозаводске. Красавицы Belle Époque: эротические открытки прошлых веков Лекция «Психиатрия в мире Гарри Поттера» пройдет в Петрозаводске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории10
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело6
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение