Новые троллейбусы, проверки ТРЦ и слияние библиотек: #ПтзГоворит

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.

Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Александр Лычагин

Трагедия в Кемерово. В торговых центрах Карелии грядут проверки.

Слияние и поглощение. Детскую библиотеку им. Морозова реорганизуют.

Почти как новые. В Петербурге обновят парк троллейбусов. Старые машины отдадут Петрозаводску.