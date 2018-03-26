Новые троллейбусы, проверки ТРЦ и слияние библиотек: #ПтзГоворит 

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.
Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Александр Лычагин.
Трагедия в Кемерово. В торговых центрах Карелии грядут проверки.
Слияние и поглощение. Детскую библиотеку им. Морозова реорганизуют.
Почти как новые. В Петербурге обновят парк троллейбусов. Старые машины отдадут Петрозаводску.
По материалам: ptzgovorit.ru