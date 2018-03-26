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Джастин Тимберлейк забрал телефон фаната во время концерта
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Джастин Тимберлейк забрал телефон фаната во время концерта 

Журнал ОК! 2 часа назад
Пару недель назад знаменитый поп-певец Джастин Тимберлейк отправился в тур со своей пластинкой «Man of the Woods». В минувшие выходные музыкант удивил поклонников дерзким поступком. На концерте во время исполнения песни «Rock Your Body» он забрал телефон фаната. 37-летний артист объяснил свое поведение тем, что зритель слишком близко подошел к сцене, а Джастин не смог удержаться: захватил смартфон и снял видео выступления.
Тимберлейк опубликовал в Instagram видеопост, подписав его фразой: «Подойди ближе к сцене, и я украду твой телефон».
Get too close to the stage, and I might steal your phone…#MOTWTOUR
A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake) on  Mar 26, 2018 at 6:58am PDT  Напомним, ранее Джастин Тимберлейк отправился на гастроли вместе со своей семьей: с женой Джессикой Бил и сыном Силасом.
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