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Тимберлейк украл у фаната телефон
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Тимберлейк украл у фаната телефон 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Джастин Тимберлейк отобрал телефон у своего фаната. Инцидент произошел во время одного из концертов, который состоялся в рамках тура по поддержке нового альбома «Man of the Woods». На гастроли поп-исполнитель отправился вместе с семьей — супругой Джессикой Бил и их сыном.
Несколько недель выступления проходили без происшествий, но поступок знаменитого певца на последнем концерте шокировал и возмутил зрителей. Прямо во время исполнения очередного хита Джастин Тимберлейк выхватил смартфон у одного из фанатов, который по неосторожности подошел слишком близко к сцене. 37-летний певец объяснил свое поведение тем, что просто «не смог сдержаться», сообщает Vistanews.
После публичной кражи Тимберлейк успел воспользоваться гаджетом и заснять на него кадры концерта. После этого он даже выложил сделанную видеозапись в Instagram. «Подходи поближе, и я заберу твой телефон», — гласит подпись к видео.
Вернулся ли украденный смартфон в руки законного владельца в СМИ не сообщается.
Ранее «Свободная пресса» писала о знаменитых красавцах с собаками. Джастин Тимберлейк, Дэвид Бекхэм: предлагаем увидеть знаменитых и горячих мужчин с их питомцами в обычной жизни.
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