Тимберлейк украл у фаната телефон

Джастин Тимберлейк отобрал телефон у своего фаната. Инцидент произошел во время одного из концертов, который состоялся в рамках тура по поддержке нового альбома «Man of the Woods». На гастроли поп-исполнитель отправился вместе с семьей — супругой Джессикой Бил и их сыном.

Несколько недель выступления проходили без происшествий, но поступок знаменитого певца на последнем концерте шокировал и возмутил зрителей. Прямо во время исполнения очередного хита Джастин Тимберлейк выхватил смартфон у одного из фанатов, который по неосторожности подошел слишком близко к сцене. 37-летний певец объяснил свое поведение тем, что просто «не смог сдержаться», сообщает Vistanews.

После публичной кражи Тимберлейк успел воспользоваться гаджетом и заснять на него кадры концерта. После этого он даже выложил сделанную видеозапись в Instagram. «Подходи поближе, и я заберу твой телефон», — гласит подпись к видео.

Вернулся ли украденный смартфон в руки законного владельца в СМИ не сообщается.

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