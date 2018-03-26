В библиотеке на Аргуновской учили делать славянские обереги

Творческий мастер-класс для всех детей прошел в библиотеке №67 Останкинского района в минувшие выходные. Как рассказала руководитель структурного подразделения «Досуг» СДЦ «Останкино» Ольга Михеева-Гречко, юные участники занятия под руководством педагога изготавливали славянские куклы-обереги.

— Славянские самодельные куклы-обереги всегда играли значимую роль в жизни людей на Руси. Они хранили и оберегали дом, с ними играли дети, ими украшали убранство. Наши предки были уверены в том, что такие куклы имеют влияние на жизнь, здоровье, судьбу и благополучие людей. Поэтому куколки изготавливались как символы обряда или хранительницы домашнего очага, их часто преподносили и в качестве подарков, — рассказала Гречко.

По ее словам, одна из основных задач занятия — взрастить любовь к родным традициям и творчеству наших предков. И это в какой-то степени наверняка удалось: дети получили массу удовольствия и положительных эмоций. (иб)