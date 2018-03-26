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В доме причта на 2-й Хуторской прочитали лекцию по библейской географии
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В доме причта на 2-й Хуторской прочитали лекцию по библейской географии 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В доме причта храма святителя Митрофана Воронежского на 2-й Хуторской улице в рамках проекта «Арфа Серафима» прочитали лекцию «Святая земля». Своими знаниями с теми, кто интересуется библейской географией, поделился протоиерей Анатолий Нагорный. Об этом рассказали в администрации храма.
— Проект «Арфа Серафима» создан для тех, кто интересуется христианской культурой и историей церкви. В рамках проекта регулярно проводятся тематические беседы, встречи с известными людьми, концерты, — прокомментировал представитель храма.
Храм святителя Митрофана Воронежского расположен по адресу 2-я Хуторская улица, д. 40. (мю)
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