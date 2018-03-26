Портрет старшего поколения изменился

Более 60 тысяч пенсионеров подали заявки на участие в проекте по активному долголетию. Об этом 26 марта сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Пилотный проект правительства столицы стартовал 1 марта. Уже сейчас понятно, что он востребован среди горожан. В чем же польза этой программы, об этом поговорили эксперты в эфире сетевого вещания «ВМ».

Трудиться, трудиться и еще раз трудиться

С выходом на пенсию у людей меняется привычный образ жизни, исчезает трудовая занятость, а значит, и востребованность.

— Если посмотреть, то активный образ жизни ведут те, кто после 55 и 60 лет продолжает работать, — сказал начальник организационно-методического отдела Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Корнилов . — Это педагоги, врачи. Эти люди социально-активные, они ощущают свою потребность, не выпадают из общественной жизни.

— Головной мозг требует нагрузки, — уверен Корнилов.

Здоровье позволяет

С точки зрения физиологии 60 лет — это еще не тот возраст, при котором могут быть какие-то серьезные ограничения для активного образа жизни.

— Правда, стоит учесть, что к 60 годам человек имеет здоровье в соответствии с тем, как он о нем заботился в течение жизни, добавил начальник организационно-методического отдела Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы.

По словам Корнилова, медицина позволяет увеличить продолжительность жизни людей с хроническими прогрессирующими заболеваниями.

— В Москве действуют проекты по мониторингу пациентов старшего возраста с множественными хроническими заболеваниями, — сказал он.

По мнению Корнилова, очень важно еще в молодом возрасте заботиться о своем здоровье. Тогда на пенсии будет больше возможностей для активной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кожевников , хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР:

— Конечно, после окончания профессиональной карьеры мы не расстаемся с любимым делом. Каждому человеку тяжело ничем не заниматься. Многие из нас не только катаются на льду по несколько раз в неделю, но и делятся своими знаниями с подрастающим поколением. Подавляющее большинство выбирает тренерскую карьеру после завершения спортивной. И эти знания очень востребованы. Сейчас тренеры в командах как раз в возрасте от 45 лет. У нас практически все ветераны спорта заняты. За год мы совершаем не меньше 50 поездок по всей России. И это не просто встречи с фанатами.

— Москвичи так называемого серебряного возраста хотят заниматься творчеством, физкультурой, получать знания. Но им подчас не хватает общения. Кто-то вышел на пенсию и теперь сидит дома. К сожалению, не у всех есть семьи. Но им по-прежнему нужно кому-то помогать, обмениваться новостями. Эмоциональная жизнь очень важна в пенсионном возрасте. Именно этот фактор и лежит в основе нашего проекта.

СПРАВКА

Записаться на участие в пилотном проекте по активному долголетию можно в любом территориальном центре социального обслуживания (ТЦСО) по месту жительства. Для этого нужно заполнить заявление и отдать его ответственному в учреждении за этот проект. Участие для всех пенсионеров абсолютно бесплатное.