Ещё
Глафира Тарханова гуляет по Лондону и не желает обсуждать политику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глафира Тарханова гуляет по Лондону и не желает обсуждать политику 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса театра и кино Глафира Тарханова побывала на гастролях в Великобритании. В своем Инстаграм-аккаунте женщина опубликовала множество ярких фотографий и видеороликов прогулки по солнечному Лондону, откровенно признавшись под ними читателям, что не желает касаться вопросов политики.
Не секрет, что на данный момент отношения между Россией и Британией сильно осложнены в связи с имевшими место недавними убийствами, которые пока так и остаются нераскрытыми, но уже повели за собой множество необратимых последствий. Конечно, нет ничего удивительного в том, что на фоне всего этого большинство россиян настроены довольно агрессивно в отношении любого проявления дружелюбия к стране туманного Альбиона.
Так сложились обстоятельства, что популярная актриса Глафира Тарханова в настоящий момент находится в Лондоне на гастролях и делится в своем микроблоге множеством фотоснимков и видеороликов, демонстрирующих ее общие впечатления от столицы Соединенного Королевства. Однако судя из подписи, которую оставила под одной из новых публикаций Глафира, поклонники уже успели атаковать ее упреками за выбор «не того места» для показа спектакля, которое следовало бы.
«Кто хочет обсудить политику, вам на другую страницу. Я за искренние эмоции, чувства и впечатления — это все с политикой не совместимо, на мой взгляд», — деликатно одернула подписчиков сама актриса. Наиболее агрессивные комментарии пользователей Тарханова старалась оперативно удалять из своего профиля, оставляя некоторые более мягкие, но явно тревожные. «Будьте осторожны» «Солнечная Глаша, аккуратнее там в Лондоне…» «Берегите себя, кругом опасность» «Как далеко забралась… И место же еще выбрала» К слову, Глафира часто удаляет из своего микроблога те комментарии, которые ей по какой-либо причине не нравятся. Не так давно актриса «подчищала» отзывы фолловеров о своей якобы пополневшей фигуре.
Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 23 Мар 2018 в 6:20 PDT
Eva.ru: последние новости
«Все равно фанера играет»: Алексей Воробьев показал, как дурачится на сцене 1 апреля «Че» покажет сериал «Молодой папа» «У Тимати одолжили?»: Максим Фадеев продемонстрировал золотую улыбку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории10
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело6
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение