Глафира Тарханова гуляет по Лондону и не желает обсуждать политику

Российская актриса театра и кино Глафира Тарханова побывала на гастролях в Великобритании. В своем Инстаграм-аккаунте женщина опубликовала множество ярких фотографий и видеороликов прогулки по солнечному Лондону, откровенно признавшись под ними читателям, что не желает касаться вопросов политики.

Не секрет, что на данный момент отношения между Россией и Британией сильно осложнены в связи с имевшими место недавними убийствами, которые пока так и остаются нераскрытыми, но уже повели за собой множество необратимых последствий. Конечно, нет ничего удивительного в том, что на фоне всего этого большинство россиян настроены довольно агрессивно в отношении любого проявления дружелюбия к стране туманного Альбиона.

Так сложились обстоятельства, что популярная актриса Глафира Тарханова в настоящий момент находится в Лондоне на гастролях и делится в своем микроблоге множеством фотоснимков и видеороликов, демонстрирующих ее общие впечатления от столицы Соединенного Королевства. Однако судя из подписи, которую оставила под одной из новых публикаций Глафира, поклонники уже успели атаковать ее упреками за выбор «не того места» для показа спектакля, которое следовало бы.

«Кто хочет обсудить политику, вам на другую страницу. Я за искренние эмоции, чувства и впечатления — это все с политикой не совместимо, на мой взгляд», — деликатно одернула подписчиков сама актриса. Наиболее агрессивные комментарии пользователей Тарханова старалась оперативно удалять из своего профиля, оставляя некоторые более мягкие, но явно тревожные. «Будьте осторожны» «Солнечная Глаша, аккуратнее там в Лондоне…» «Берегите себя, кругом опасность» «Как далеко забралась… И место же еще выбрала» К слову, Глафира часто удаляет из своего микроблога те комментарии, которые ей по какой-либо причине не нравятся. Не так давно актриса «подчищала» отзывы фолловеров о своей якобы пополневшей фигуре.

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 23 Мар 2018 в 6:20 PDT