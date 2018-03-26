Прогулки по Ватикану: что скрывается за стенами отдельного государства в центре Рима

Удивительная смесь религии, искусства и культуры, Ватикан — одно из самых загадочных мест в мире, на протяжении веков игравшее важную роль в истории Европы.

Единственное в мире католическое государство, резиденция папы римского укрывает за своими стенами удивительное количество исторических артефактов и предметов искусства, таких как работы Микеланджело над Сикстинской капеллой и всевозможные документы, свидетельствующие о суде представителей церкви над величайшими учеными Европы.

Тайные мосты для побега из города, архитектурные сооружения, перевезенные из других континентов, — предлагаем вам посмотреть, как выглядит Ватикан изнутри.

Business Insider

Архитектурная 3D-модель города

Первое, что видят посетители после прохода через ватиканские стены, — это огромная площадь Святого Петра. По краям площадь замыкают римские колонны, а в самом центре стоит 41-метровый обелиск, привезенный императором Калигулой из Египта.

На этой же площади прихожане собираются, чтобы послушать речи и проповеди папы римского с его балкона.

Центральной достопримечательностью является базилика Святого Петра, возвышающаяся над площадью. На то, чтобы возвести фасад здания и полностью обустроить интерьер, ушло 120 лет.

Базилика была построена на холме, где император Нерон, предположительно, отдал приказ казнить того самого Петра. Этот памятник истории преисполнен мастерством живописцев и скульпторов разных эпох.

«Коронует» базилику знаменитый массивный купол, украшенный самим Микеланджело.

С вершины купола — куда можно добраться, преодолев 551 ступеньку — открывается великолепный вид на Рим и сады Ватикана, расстилающиеся с обратной стороны базилики.

Сады занимают около 60 акров — больше половины всей площади Ватикана — и, как правило, недоступны для посетителей, так как изначально задумывались в качестве личной зоны отдыха для пап.

Среди садов расположены в том числе правительственный дворец и даже вертолетная площадка папы римского.

Рядом с вертолетной площадкой висит традиционная табличка с надписью на латыни: «Чтобы папа мог с удобством оглядывать свои владения в Ватикане с воздуха. Верховный Понтифик Павел VI».

К северу от базилики, прилегая к садам, расположены ватиканские дворцы — целая цепочка связанных друг с другом зданий, вместе насчитывающих более тысячи комнат.

Дворцы вмещают в себя множество часовен, правительственных зданий и апартаментов. Комплекс дворцов традиционно служит домом папы римского с XIV века.

Значительная часть комплекса дворцов сегодня отведена под музеи Ватикана.

Общая протяженность переплетающихся музеев комплекса — 14 километров. Говорят, что если тратить на каждый экземпляр всего по минуте времени, то на ознакомление со всем содержимым музеев уйдет четыре года.

Искусство галерей музея в прямом смысле повсюду — его можно найти и на колоннах, и на ступенях — на потолках и на стенах.

Жемчужина музея — Сикстинская капелла, часовня, в которой Микеланджело и другие художники эпохи Ренессанса трудились на протяжении 60 лет, чтобы отточить свои произведения. Из-за большого скопления туристов в часовне служба охраны периодически просит публику переходить на шепот.

Кстати, Сикстинская капелла — дом того самого конклава, где кардиналы собираются, чтобы проголосовать на выборах следующего папы. Когда решение наконец принято, из трубы на крыше часовни пускают белый дым.

По соседству с часовней расположен Апостольский дворец, изначально построенный для резиденции папы Сикстуса V и затем периодически используемый папами для жизни и приема гостей. Такой вот Белый дом в Ватикане.

Вот так дворец выглядит изнутри.

Богато украшенная Апостольская библиотека — излюбленное место пап для приемов иностранных гостей.

Охраняет Апостольский дворец — и, следует думать, весь Ватикан — самая маленькая армия в мире в составе из четырех солдат. Такая вот малочисленная швейцарская гвардия по традиции нанимается святым престолом с 1506 года, а для того, чтобы в нее попасть, необходимо быть холостяком, швейцаром по национальности и католиком в возрасте от 19 до 30 лет.

На самом деле, конечно, большую часть охранной деятельности исполняет так называемая папская жандармерия, однако официально она армией не является. Интересный факт: в процентном соотношении Ватикан — самая милитаризованная страна в мире, ведь 101 из 557 ее граждан формально числятся в вооруженных силах. На втором месте — Северная Корея.

Армии не всегда удавалось держать главу церкви в безопасности — несколько раз в истории папы сбегали через так называемый Пассетто, укрепленный коридор длиной около 800 метров, соединяющий Ватикан с замком Святого Ангела. В последний раз им воспользовался папа Климент VII, после того как Ватикан в 1527 году захватили войска императора Карла V, убив всех членов швейцарской гвардии на ступенях базилики.

Вид на Пассетто со стороны замка Святого Ангела.

К слову, папа Франциск , в разрыве с традицией, отказался от проживания в Апостольском дворце и вместо этого ночует в более скромном гостевом доме.

В отличие от Апостольского дворца, гостевой дом не такой вычурный и более уютный. На фото папа Франциск во время приема президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер.

Вид на подступе к базилике.

Римские папы приходят и уходят, но Ватикан, который они называют домом, будет еще долго украшать виды Вечного города.