В Москве на 63-м году жизни скончался глава «МММ» Сергей Мавроди. Автор нескольких книг, герой многочисленных документальных фильмов и просто главный мошенник 1990-х годов запомнился не только своими пирамидами, но и рядом ярких философских высказываний о жизни, судьбе и человеческой природе. «МИР 24» собрал главные цитаты Мавроди.
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Сысоев Григорий
Фото: ITAR-TASS / Малышев Николай