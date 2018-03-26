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«Я не гений. Я — единственный». Главные цитаты Сергея Мавроди
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«Я не гений. Я — единственный». Главные цитаты Сергея Мавроди 

Мир24 8 часов назад
Фото: Мир24
В Москве на 63-м году жизни скончался глава «МММ» Сергей Мавроди. Автор нескольких книг, герой многочисленных документальных фильмов и просто главный мошенник 1990-х годов запомнился не только своими пирамидами, но и рядом ярких философских высказываний о жизни, судьбе и человеческой природе. «МИР 24» собрал главные цитаты Мавроди.
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Шеметов Максим
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Машков Юрий
Фото: TASS / Машков Юрий
Фото: ITAR-TASS / Сысоев Григорий
Фото: ITAR-TASS / Малышев Николай
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