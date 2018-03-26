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Как выглядят дороги, по которым когда-то путешествовал граф Дракула
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Как выглядят дороги, по которым когда-то путешествовал граф Дракула 

Bigpicture.ru 42 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
«Бесконечная дорога в Трансильванию» — известный проект Колина Стана, румынского фотографа. Если вам по душе творчество писателя Брэма Стокера (наверняка вы слышали про готический роман «Дракула»), то у вас появилась идеальная возможность увидеть, как же на самом деле выглядят пейзажи, описанные в книге. Если честно, дух захватывает.
Кроме того, виды, которые открываются нам с фотографий, сами по себе безумно красивые. Когда смотришь на румынские пейзажи, хочется самому очутиться в этих местах и проехаться по серпантинной дороге.
Интересно, что именно личность румынского правителя Влада Цепеша (прототипа графа Дракулы) и мифы о нем подтолкнули фотографа к созданию необычайно захватывающих снимков.
Фотографии серии посвящены серпантинным дорогам Румынии, проходящим через всю Трансильванию. Делая снимки, Колин представлял, как всего пару веков назад по этим дорогам с трудом пробирались повозки и экипажи.
Вместо обычной камеры Колин решил использовать дрон и снимать дороги с высоты птичьего полета. И действительно, таким образом был достигнута большая эффектность кадров.
Кстати, Колин сам управлял беспилотником, с которого сделаны кадры.
Идея создать именно такую серию возникла у автора во время работы в издании о путешествиях. Выполняя редакционное задание, Колин остановился на серпантинной дороге, чтобы сделать снимок. Кадр стал очень популярен в соцсетях, что удивило фотографа.
На создание серии у Колина ушло почти 2 года. В итоге вышло около 200 снимков, и некоторые из них принесли фотографу премии от National Geographic.
В целях безопасности румынские власти закрыли эти дороги для проезда на неопределенный срок.
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