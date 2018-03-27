В Петербурге начнется строительство храма Василия Великого и комплекса «Дом милосердия»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. / ТАСС /. Возведение храма святителя Василия Великого начнется в Петербурге, торжественная церемония установки первой закладной сваи сооружения состоится во вторник. Храм станет архитектурной доминантой будущего православного медико-социального и духовно-просветительского центра «Дом милосердия», который расположится на улице Сантьяго-де-Куба на севере города.

"Дом милосердия" — это проект, в котором аккумулирован накопленный годами в России опыт совместного социального служения церкви и государства", — отметили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви

Храм назван в честь святителя Василия Великого, считающегося основателем одного из первых в христианстве благотворительных проектов. В IV веке он создал в Кесарии (древний город на территории современного Израиля) больницу для бедных и странноприимный дом.

В комплекс войдут реабилитационные отделения с сестринским уходом за нуждающимися, пансионат для их временного проживания с бесплатными обедами, клинико-диагностический центр, а также центр помощи семье и молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На его площадке также проведут культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Вечером во вторник в одном из корпусов Свято-Троицкой Александро-Невской лавры состоится концерт классической музыки в исполнении петербургских музыкантов, подготовленный региональным общественным фондом международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц, а также благотворительный аукцион, сборы от которого пойдут на строительство «Дома милосердия».

Согласно информации на сайте проекта «Дом милосердия», с осени 2016 года на территории будущего комплекса уже начали свою работу два социальных объекта — пункт гуманитарной помощи одеждой и пункт помощи питанием для нуждающихся. На их площадке проводятся и занятия попечительского центра для пострадавших от оккультизма и тоталитарных сект.