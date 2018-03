Если бы сериал «Офис» был мультфильмом

«Офис» — один из самых смешных, необычных и любимых зрителем сериалов XXI века. Но как бы вы отнеслись к тому, что действие происходило бы в мультфильме?

Дизайнер персонажей из Лос-Анджелеса Мариса Ливингстон решила пофантазировать на эту тему и нарисовала более 20 иллюстраций с героями сериала. Удивительно, но даже в рисунках можно передать характер персонажей.

The cast is looking a lot more filled out now!#TheOffice #characterdesign #art pic.twitter.com/oMsuwxnSg9

— Marisa Livingston (@Marisa_Draws) 21 марта 2018 г.

Стэнли Хадсон (Лесли Дэвид Бэйкер)

Мередит Палмер (Кейт Флэннери)

Келли Капур (Минди Кейлинг)

Келли Эрин Хэннон (Элли Кемпер)

Райан Ховард (Б. Дж. Новак)

Тоби Флэндерсон (Пол Либерштейн)

Крид Брэттон (Крид Брэттон)

Эрин Хэннон (Элли Кемпер)

Джо Беннет (Кэти Бэйтс)

Источник: marisalivingston