В Каннах вручили архитектурную премию MIPIM Awards

В Каннах прошла церемония награждения премии MIPIM Awards, которая ежегодно вручается за лучшие архитектурные проекты. Победителей выбрали в 11 категориях. В этом году на получение премии претендовали 227 проектов из 55 стран.

Лучшим мегапроектом будущего стал амбициозный экопарк Mui Dinh во Вьетнаме. А лучшим проектом будущего назвали Национальный музей Катара. В номинации «Лучший проект в области здравоохранения» победил The Maersk Tower в Копенгагене — здание исследовательского института Датского университета и Университета Копенгагена.

Первое место среди гостиничных и туристических проектов занял Католический социальный институт в Зигбурге (Германия). Он расположился в здании старого монастыря (аббатства) на горе Михаэльберг. Победителем среди индустриальных и логистических проектов стал международный логистический центр Chapelle в Париже.

Лучшим инновационным зеленым зданием признали Marina One в Сингапуре. Комплекс выглядит как атриум с зеленой тропической флорой, основой которого являются две 30-этажные башни с апартаментами. А первым среди обновленных зданий стало здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала лауреат Притцкеровской премии Заха Халид.