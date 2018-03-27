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В Каннах вручили архитектурную премию MIPIM Awards
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В Каннах вручили архитектурную премию MIPIM Awards 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В Каннах прошла церемония награждения премии MIPIM Awards, которая ежегодно вручается за лучшие архитектурные проекты. Победителей выбрали в 11 категориях. В этом году на получение премии претендовали 227 проектов из 55 стран.
Лучшим мегапроектом будущего стал амбициозный экопарк Mui Dinh во Вьетнаме. А лучшим проектом будущего назвали Национальный музей Катара. В номинации «Лучший проект в области здравоохранения» победил The Maersk Tower в Копенгагене — здание исследовательского института Датского университета и Университета Копенгагена.
Первое место среди гостиничных и туристических проектов занял Католический социальный институт в Зигбурге (Германия). Он расположился в здании старого монастыря (аббатства) на горе Михаэльберг. Победителем среди индустриальных и логистических проектов стал международный логистический центр Chapelle в Париже.
Лучшим инновационным зеленым зданием признали Marina One в Сингапуре. Комплекс выглядит как атриум с зеленой тропической флорой, основой которого являются две 30-этажные башни с апартаментами. А первым среди обновленных зданий стало здание порта Антверпена (Бельгия), над которым работала лауреат Притцкеровской премии Заха Халид.
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