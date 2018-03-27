9 апреля в Иркутске вручат инстаграм-премию «АйАйАй 2018»

Церемония вручения премий «АйАйАй 2018», которая поощрит лучших инстаграмщиков города, состоится в Иркутске 9 апреля.

Организаторы планируют наградить победителей в шести номинациях: лучший иркутский инстаблогер, лучший инстаблог компании, лучший тематический инстаблог, иркутская Инстаграм-малина, лучший менеджер сетевого бизнеса в Инстаграме, лучшая рекламная кампания.

Принять участие в конкурсном отборе может любой желающий, достаточно лишь заполнить форму и заявить свою кандидатуру на сайте мероприятия.

В рамках мероприятия пройдет несколько лекций и презентаций от иркутских инстаграм-блогеров. Кстати, название «АйАйАй», по словам организаторов расшифровывается как «Иркутск. Инстаграм. Интересное» (Irkutsk. Instagram. Interesting).

Арт-завод «Доренберг», ул. Баррикад, 51. Сбор гостей с 16:00, открытие в 17:00. Стоимость билета на церемонию награждения — от 500 рублей.