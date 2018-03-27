13 мультсериалов с самыми прилипчивыми песнями из заставок

«Мята плюс лайм, чудесный вкус…», — пели в мультфильме «Головоломка», где наглядно показали из-за чего некоторые песни крутятся у нас в голове и всплывают в памяти даже через много лет. И правда бывает — один раз услышишь и потом всю неделю тихонько мурлыкаешь под нос. Или даже поешь во весь голос.

Мы решили вспомнить самые прилипчивые песни из заставок мультсериалов, которые напевают и дети, и их родители. Аккуратно, ознакомившись со списком, вы точно найдете «ту самую» песню, которая потом привяжется и к вам. Поехали!

На наш субъективный взгляд, самая прилипчивая песня из мультфильма всех времен и народов — это песенка из «Утиных историй». Причем, не так важно, старый мультфильм или новый, на русском или английском — услышав ее, невозможно не заразиться. Утки, у-у!

Источник: biologizoolog

Продолжая тему мультсериалов детства, пока Чип и Дейл спешат на помощь, мы вовсю подпеваем, даже если помним только строчку «Чип, Чип, Чип, Чип и Дейл».

Источник: DisneyKanal

Кстати, а как насчет песни из заставки «Аладдина»? Кажется, забыть про «Арабскую нооооооооочь» просто невозможно!

Источник: loshadik

А еще, мы уверены, что Пинки и Брейн разработали злодейский план и придумали одну из самых прилипчивых песен на свете.

Источник: biologizoolog

И еще одна песня, которую лучше помним мы, чем наши дети, так как в детстве пели ее несчетное количество раз — «Услыхав судьбы призыв…». Ох уж эти «Покемоны»!

Источник: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λυρής

Перейдем к современным мультсериалам и песням, которые мы выучили потому, что наши дети напевают их целыми днями. Например, вы наверняка слышали от малышей ритмичное — «День и ночь вам помочь летит патруль щенячий».

Источник: MEGOGO

«Мы спасем, целый мир спасем», — день поют, целый день поют. Да, эта прилипчивая песенка из «Героев в масках» не сходит с уст малышей.

Источник: Герои В Масках

Чем ритмичнее, тем лучше, а повторения вообще залог успеха. Правда, Бен 10? «Бен тен, Бен тен», — целыми сутками.

Источник: Bobropandavar

А если ваш ребенок смотрит «Вселенную Стивена», то вы точно знаете, как зовут самоцветов. Это невозможно не запомнить, каждую заставку повторяют!

Источник: Cartoon Network Россия

Думаете, что только за рубежом придумывают прилипчивые мотивы? Ну уж нет, вы просто вспомните заглавную песню из «Фиксиков» и сомнения сразу развеются. «А кто такие фиксики — большой-большой секрет!».

Источник: fixiki

А как насчет короткой, но совершенно не отвязывающейся песенки «Деревяшек»? Да, мы любим петь про «кубики, кругляшки».

Как можно забыть то, что Дракоша Тоша — хороший, если целый день дети только об этом и поют? Хороший, хороший, только пусть песня отвяжется!

Источник: Рики

«Мишки — ми-ми-мишки!». Чем больше повторяется слогов, тем лучше запоминается ритм, в общем, трудно забыть, как и где собирают шишки наши герои.

Пойте с удовольствием!

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