Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 марта

10:00 — Заседание коллегии столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды «О состоянии окружающей среды в Москве в 2017 г. и задачах на 2018 г.».

11:00 — Заседание в Госдуме экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа.

11:00 — Круглый стол комитета Госдумы по культуре на тему «Современная российская анимация — роль и значение в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии».

11:00 — Конгресс по блокчейн-технологиям #блокчейнрф.

11:00 — Пресс-конференция на тему «Когда отменят ЕГЭ?».

11:00 — Пресс-завтрак компании Cushman & Wakefield.

11:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по обороне и безопасности «О нормативно-правовом регулировании деятельности экстренных оперативных служб».

11:00 — Круглый стол на тему «Порт — железная дорога: формирование единой логистической системы».

12:00 — Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню театра и посвященная ценам на билеты в столичные театры.

14:00 — Пресс-конференция на тему «Когда алкоэнергетики уйдут с прилавков магазинов?».

15:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

15:00 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.

15:00 — Брифинг президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса на тему «Кто заплатит за трагедию в „Зимней вишне“.

16:00 — Круглый стол комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Фоторепортажи:

10:00 — Запуск в метро тематического поезда „Малый театр“.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная результатам российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира и подведению Федерацией фигурного катания на коньках России итогов сезона 2017-2018 гг.

12:00 — Открытый урок по подготовке волонтеров для проведения уроков безопасности движения.

14:00 — Церемония вручения премии „Золотая Маска“ „За выдающийся вклад в театральное искусство“.

15:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам международного конкурса и презентации концепций архитектурно-художественного оформления станций метро „Нагатинский затон“ и „Кленовый бульвар“.