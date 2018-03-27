На окружной выставке в Тюменской области представят более 200 единиц сельхозтехники

Новинки от российских и зарубежных производителей будут презентованы на базе выставочного комплекса «Пышминская долина» в поселке Винзили 27 — 28 марта. Заявки на участие подали 50 компаний из 15 российских регионов: Тюменской, Воронежской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской, Омской, Курганской, Московской, Кировской, Новосибирской областей, Пермского и Алтайского края, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики и Башкортостана.

На площадке выставки пройдет заседание совета по экономической политике при полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Кроме того, в двухдневной программе мероприятия заседание круглого стола научных и образовательных учреждений Уральского федерального округа и круглые столы.

Фото: kurganobl.ru.