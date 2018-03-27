Ещё
Алика Смехова отмечает 50-летие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алика Смехова отмечает 50-летие 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня Алике Смеховой исполняется 50 лет. У многих поклонников артистки такая цифра не укладывается в голове, ведь Смехова прекрасно выглядит для своего возраста. Кроме того, актриса сохранила прекрасную фигуру и часто делится с поклонниками в микроблоге своими снимками, на которых позирует в облегающих нарядах.
Алика родилась в семье известного советского актера Вениамина Смехова и радиожурналистки Аллы Смеховой и с самого детства проявляла артистические таланты. Будущая звезда пошла по стопам знаменитого отца и с 1985 года начала сниматься в кино. На ее счету огромное количество фильмов и сериалов — Алика снимается в различных телевизионных проектах по сей день.
Алика Смехова трижды была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Ливнев, вторым — бизнесмен Георгий Беджамов. Ранее артистка также состояла в браке с предпринимателем по имени Николай. Алика воспитывает двоих сыновей — Артема и Макара. Не так давно артистка признавалась, что быть матерью-одиночкой совсем нелегко, особенно когда у тебя два сына.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1726244059951180951_391079365"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.153125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.153125)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
Супруга Леонтьева молит певца бросить сцену Продолжение сериала «Мосгаз»: Черкасов столкнется с военной тайной Нюша: «Надежное мужское плечо рядом позволяет немного расслабиться»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории13
Особенности застольного этикета разных стран
Какие фильмы посмотреть в апреле
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»4
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение