Алика Смехова отмечает 50-летие 

Сегодня Алике Смеховой исполняется 50 лет. У многих поклонников артистки такая цифра не укладывается в голове, ведь Смехова прекрасно выглядит для своего возраста. Кроме того, актриса сохранила прекрасную фигуру и часто делится с поклонниками в микроблоге своими снимками, на которых позирует в облегающих нарядах.
Алика родилась в семье известного советского актера Вениамина Смехова и радиожурналистки Аллы Смеховой и с самого детства проявляла артистические таланты. Будущая звезда пошла по стопам знаменитого отца и с 1985 года начала сниматься в кино. На ее счету огромное количество фильмов и сериалов — Алика снимается в различных телевизионных проектах по сей день.
Алика Смехова трижды была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Ливнев, вторым — бизнесмен Георгий Беджамов. Ранее артистка также состояла в браке с предпринимателем по имени Николай. Алика воспитывает двоих сыновей — Артема и Макара. Не так давно артистка признавалась, что быть матерью-одиночкой совсем нелегко, особенно когда у тебя два сына.
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