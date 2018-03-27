Оренбургские сезоны Дениса Мацуева: осталась неделя

Через несколько дней — 4 апреля наш город ждет событие, которого горожане с нетерпением ждут каждый год.

В областном центре откроется VIII Всероссийский фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». Музыкант даст лишь один концерт под названием «И классика, и джаз». Вместе с ним на сцену выйдут заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас); заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Гайнуллин (баян) и Давид Ткебучава (ударные).

Напомним, в Оренбуржье уже несколько лет проходит акция «Рояльное движение». В регионе приобретаются рояли, которые в рамках фестиваля представляет Мацуев . Благодаря этому проекту жители удаленных районов смогли воочию увидеть и услышать игру музыканта с мировым именем.

С 2014 года Денис Мацуев побывал в Бугуруслане, Бузулуке, Новотроицке, Медногорске, Гайском и Соль-Илецком городских округах, а также встретился с жителями Александровского, Беляевского, Илекского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Ташлинского и Тюльганского районов.

В четверг, 5 апреля музыкант посетит село Кваркено, посёлки Адамовка и Светлый, город Ясный, и Кувандыкский городской округ. В один день он собирается дать четыре концерта.