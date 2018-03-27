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Оренбургские сезоны Дениса Мацуева: осталась неделя
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Оренбургские сезоны Дениса Мацуева: осталась неделя 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Через несколько дней — 4 апреля наш город ждет событие, которого горожане с нетерпением ждут каждый год.
В областном центре откроется VIII Всероссийский фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». Музыкант даст лишь один концерт под названием «И классика, и джаз». Вместе с ним на сцену выйдут заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас); заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Гайнуллин (баян) и Давид Ткебучава (ударные).
Напомним, в Оренбуржье уже несколько лет проходит акция «Рояльное движение». В регионе приобретаются рояли, которые в рамках фестиваля представляет Мацуев. Благодаря этому проекту жители удаленных районов смогли воочию увидеть и услышать игру музыканта с мировым именем.
С 2014 года Денис Мацуев побывал в Бугуруслане, Бузулуке, Новотроицке, Медногорске, Гайском и Соль-Илецком городских округах, а также встретился с жителями Александровского, Беляевского, Илекского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Ташлинского и Тюльганского районов.
В четверг, 5 апреля музыкант посетит село Кваркено, посёлки Адамовка и Светлый, город Ясный, и Кувандыкский городской округ. В один день он собирается дать четыре концерта.
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