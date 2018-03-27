Волгоградцам расскажут о любви Николая II и Александры Федеровны

Жителей Волгограда приглашают посетить музыкально-литературное мероприятие «Николай и Александра. История любви», которое пройдет 29 марта в музее Машкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе учреждения культуры, на концерте горожанам расскажут о подлинной история любви императора Николая II и его жены царицы Александры. Гости мероприятия смогут услышать отрывки из личной переписки супругов, а также старинные романсы, песни и инструментальные произведения в исполнении струнного квартета «Интали». Перед волгоградцами выступят лауреаты Международных конкурсов Наталья Скачкова и Светлана Катаева.

Концерт пройдет в 18:00 в Выставочном зале музея по адресу улица Чуйкова, 37. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 24-16-79.