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Волгоградцам расскажут о любви Николая II и Александры Федеровны
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Волгоградцам расскажут о любви Николая II и Александры Федеровны 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Жителей Волгограда приглашают посетить музыкально-литературное мероприятие «Николай и Александра. История любви», которое пройдет 29 марта в музее Машкова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе учреждения культуры, на концерте горожанам расскажут о подлинной история любви императора Николая II и его жены царицы Александры. Гости мероприятия смогут услышать отрывки из личной переписки супругов, а также старинные романсы, песни и инструментальные произведения в исполнении струнного квартета «Интали». Перед волгоградцами выступят лауреаты Международных конкурсов Наталья Скачкова и Светлана Катаева.
Концерт пройдет в 18:00 в Выставочном зале музея по адресу улица Чуйкова, 37. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 24-16-79.
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