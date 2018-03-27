Лидер группы 100% скончался от сердечного приступа

Вчера южно-корейские новости принесли поклонникам к-поп музыки сообщение о смерти лидера группы 100%. Со МинУ скончался в года; по предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ. Музыканта нашли без сознания в собственной квартире в воскресенье марта, но спасти МинУ было уже невозможно.

«Его семья, коллеги, члены группы — все ошарашены этой внезапной новостью», — сообщили в. — «МинУ основал эту группу. Он был настоящим лидером и обожал своих поклонников. Поэтому те, кто не понаслышке знал о его доброте, мягкости и преданности, скорбят еще больше». Менеджеры группы добавили, что похороны пройдут тихо и скромно. «Похороны будут очень скромными — так пожелала его семья. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования и провожаем МинУ в его последний путь», — рассказали прессе руководители коллектива.

Команда выражает свои соболезнования семье, близким и поклонникам музыканта. Покойся с миром, МинУ.