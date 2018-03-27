Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года

В Сеуле скончался лидер южнокорейской группы «100%» Со Мин Ву. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает The Guardian

Певцу было 33 года. Он был найден без дыхания и пульса в своей квартире вечером 25 марта. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца.

«Его семья, участники «100%», артисты и работники лейбла Top Media скорбят после неожиданных печальных новостей», — заявили в звукозаписывающей компании.

Кей-поп-коллектив «100%» был образован в 2012 году. Дискография команды включает четыре альбома.

В декабре 2017-го стало известно, что вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён покончил с собой. Он умер в возрасте 27 лет.