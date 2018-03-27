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Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года
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Лидера группы «100%» нашли мертвым в 33 года 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
В Сеуле скончался лидер южнокорейской группы «100%» Со Мин Ву. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает The Guardian.
Певцу было 33 года. Он был найден без дыхания и пульса в своей квартире вечером 25 марта. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца.
«Его семья, участники «100%», артисты и работники лейбла Top Media скорбят после неожиданных печальных новостей», — заявили в звукозаписывающей компании.
Кей-поп-коллектив «100%» был образован в 2012 году. Дискография команды включает четыре альбома.
В декабре 2017-го стало известно, что вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён покончил с собой. Он умер в возрасте 27 лет.
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