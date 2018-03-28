Популярный корейский певец скончался в 33 года

Поклонники k-pop потеряли еще одного артиста. Западные СМИ сообщили о смерти лидера группы 100% Со Мин Ву. Артисту было 33 года. Причиной смерти называют остановку сердца молодого мужчины. Многие предполагают, что виной столь ранней кончины стал образ жизни Со Мина. Корейские продюсеры жестко контролируют режим своих подопечных. Артисты сидят на диетах, им запрещено вступать в отношения и даже пользоваться смартфонами. Видимо все это, плюс общая усталость и стресс и стали причиной остановки сердца певца.

Похороны Со Мин Ву пройдут в узком семейном кругу. Поклонников группы на траурное мероприятие не пустят.

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Фото:Instagram