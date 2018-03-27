Ещё
«#ЛИЦАГОРОДА» откроются самарцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

«#ЛИЦАГОРОДА» откроются самарцам 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Завтра, 28 марта, в СГЭУ откроется фотовыставка "#ЛИЦАГОРОДА". Зрителей ждет удивительное перевоплощение 30 молодых людей в представителей других национальностей — конечно, не без помощи профессиональных гримеров, фотографов, ретушеров. Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в Самарском доме молодежи, авторы проекта хотели наглядно продемонстрировать, насколько минимальны различия между людьми, насколько просто себя поставить на место ближнего и нивелировать негативное отношение друг к другу. Фотовыставка откроется в 11:30 по адресу: ул. Советской Армии, 141. Затем она «посетит» еще десяток учебных заведений Самары и завершит свой «путь» в Самарском доме молодежи. К слову, фотовыставка "#ЛИЦАГОРОДА" стала финальным аккордом одноименного проекта-лауреата всероссийского конкурса в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».
ТРК Губерния: последние новости
Жителей Самарской области приглашают на Единый день ГТО Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником В Самаре прошел Единый день ГТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории14
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение