«#ЛИЦАГОРОДА» откроются самарцам

Завтра, 28 марта, в СГЭУ откроется фотовыставка "#ЛИЦАГОРОДА". Зрителей ждет удивительное перевоплощение 30 молодых людей в представителей других национальностей — конечно, не без помощи профессиональных гримеров, фотографов, ретушеров. Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в Самарском доме молодежи, авторы проекта хотели наглядно продемонстрировать, насколько минимальны различия между людьми, насколько просто себя поставить на место ближнего и нивелировать негативное отношение друг к другу. Фотовыставка откроется в 11:30 по адресу: ул. Советской Армии, 141. Затем она «посетит» еще десяток учебных заведений Самары и завершит свой «путь» в Самарском доме молодежи. К слову, фотовыставка "#ЛИЦАГОРОДА" стала финальным аккордом одноименного проекта-лауреата всероссийского конкурса в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».