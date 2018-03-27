Педофил из сада им. Дзержинского осужден на 15 лет

В Новосибирске суд вынес приговор 40-летнему жителю Дзержинского района, который осужден сразу по нескольким «сексуальным» статьям УК РФ. Отморозок сплотил вокруг себя семерых 12-13-летних мальчишек. Все они серьезно отставали в развитии, воспитывались в неблагополучных семьях или детских домах. По мнению экспертов, подростки до конца не понимали, что с ними делает «взрослый дяденька». На протяжении двух лет они сами приходили к педофилу домой и соглашались на интим за пачку сигарет или шоколадку.