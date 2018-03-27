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Педофил из сада им. Дзержинского осужден на 15 лет
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Педофил из сада им. Дзержинского осужден на 15 лет 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске суд вынес приговор 40-летнему жителю Дзержинского района, который осужден сразу по нескольким «сексуальным» статьям УК РФ. Отморозок сплотил вокруг себя семерых 12-13-летних мальчишек. Все они серьезно отставали в развитии, воспитывались в неблагополучных семьях или детских домах. По мнению экспертов, подростки до конца не понимали, что с ними делает «взрослый дяденька». На протяжении двух лет они сами приходили к педофилу домой и соглашались на интим за пачку сигарет или шоколадку.
«Подсудимый не скрывал, что является гомосексуалистом. Он открыто проживал со своим любовником — инвалидом 1964 года рождения. Оба существовали на пенсию по инвалидности главы семьи, — говорит представитель прокуратуры Дзержинского района Олена Носок. — Старший мужчина выступал в суде в роли свидетеля. Всячески заступался за своего любовника, но говорил, что подозревал сожителя в странных взаимоотношениях с подростками. Сетовал, что квартира превратилась в проходной двор, где постоянно тусовались дети». Педофил, фамилию которого запрещено называть, нигде не работал. В прошлом он сам выпускник детского дома. Отсидел за кражу. Со своими жертвами мужчина знакомился в саду имени Дзержинского. Эксперты-психологи отметили удивительную способность своего подопечного входить в доверие к детям. «С потерпевшими было очень сложно работать. Они отказывались приходить на суд и давать показания. Уверяли, что боятся своего мучителя, — продолжает государственный обвинитель Олена Носок. — Преступления совершались в заброшенных зданиях, расположенных около сада имени Дзержинского. Подсудимый не только совершал с детьми действия сексуального характера, но и создал огромный фотоархив. Он снимал порнографические сцены с участием детей. Все это хранил в компьютере на даче у своего любовника». Педофил в суде признал свою вину. Но заявил, что не угрожал детям и не спаивал их. Дескать, все это происходило добровольно. Подростки сами соглашались на близость. Приговор — 15 лет в колонии строгого режима.
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