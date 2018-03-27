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В Надыме и Губкинском заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог. Вводятся ограничения
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В Надыме и Губкинском заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог. Вводятся ограничения 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Россию накрыла вторая волна заболеваемости гриппом. По словам главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко, на сегодня в 26 регионах превышен порог заболеваемости на 10-67% гриппом и острой респираторной инфекцией.
«На предыдущей неделе в крупных городах России один за другим объявили о досрочных школьных каникулах и карантинах. На территории Ямала эпидемический порог по заболеваемости ниже уровня, но в двух городах — Надыме и Губкинском — он превышен на 50% и 37% соответственно. В этих населенных пунктах ввели ограничение на проведение спортивно-культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. Установили карантин в больницах. В равной доле лаборатории выявляют штаммы гриппа А и В. Ситуация управляемая, эпидемиологи держат руку на пульсе. Пока в школах каникулы, особого подъема заболеваемости по округу не ожидается, посмотрим, что будет после 2 апреля, с началом занятий в образовательных учреждениях», — сказала главный санитарный врач Ямала.
Напомним, на минувшей неделе в лабораториях округа подтвердили 25 случаев гриппа. С 26 марта на карантине по одному детскому саду в Ямальском и Приуральском районах. В семи группах четырех детсадов в Салехарде, Пуровском и Приуральском районах также не пускают детей.
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