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Фотоконкурс «Неожиданный ракурс» стартовал в Конькове
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Фотоконкурс «Неожиданный ракурс» стартовал в Конькове 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Центр по работе с семьей и молодежью «Коньково» на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» объявил о старте фотоконкурса «Неожиданный ракурс». Принимаются необычные фотографии, демонстрирующие авторский подход к фотографии, интересное художественное видение.
Поймали неожиданный ракурс привычного городского пейзажа, заставивший вас по-новому взглянуть на район, город? Сняли достопримечательности, людей или животных с необычного, интересного ракурса?
Поделитесь своим видением окружающего мира с жителями района! Присылайте свои шедевры до 15 апреля 2018 года на электронном носителе в центр по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 20 (тел. : (495) 330 78 10) или по электронной почте на адрес: CAC_konkovo_@mail.ru. Пожалуйста, не забывайте указывать контактные сведения (ФИО, возраст), а также название вашей фотографии! Удачи!
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