В отдаленном поселке Волгограда открылся детский медкабинет

Новый детский медицинский кабинет открылся в поселке Горный Советского района Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, лицензию на оказание медпомощи получила детская поликлиника №31.

Отметим, пациенты смогут посещать врача-педиатра каждый день. Кроме того, он будет выезжать на вызовы не только по Горному, но и в поселки Водный, Гули Королевой , Майский и Горнополянский разъезд. В этих населенных пунктах проживает 650 детей.

Добавим, в этом году Волгоградская область получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, а также на повышение доступности первичной медпомощи сельским жителям. Так, в селе Раздольное Николаевского района и в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района должны быть построены фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, за счет федеральных средств запланировано приобретение 16 модульных конструкций ФАПов для населенных пунктов от 100 до 2000 человек и трех передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов до 100 человек.