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В отдаленном поселке Волгограда открылся детский медкабинет
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В отдаленном поселке Волгограда открылся детский медкабинет 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Новый детский медицинский кабинет открылся в поселке Горный Советского района Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, лицензию на оказание медпомощи получила детская поликлиника №31.
Отметим, пациенты смогут посещать врача-педиатра каждый день. Кроме того, он будет выезжать на вызовы не только по Горному, но и в поселки Водный, Гули Королевой, Майский и Горнополянский разъезд. В этих населенных пунктах проживает 650 детей.
Добавим, в этом году Волгоградская область получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, а также на повышение доступности первичной медпомощи сельским жителям. Так, в селе Раздольное Николаевского района и в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района должны быть построены фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, за счет федеральных средств запланировано приобретение 16 модульных конструкций ФАПов для населенных пунктов от 100 до 2000 человек и трех передвижных медицинских комплексов для населенных пунктов до 100 человек.
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