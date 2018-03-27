Смоляков Андрей Игоревич 

Дата рождения: 24 ноября 1958 года
Место рождения: Московская область, Подольск
Знак Зодиака: Стрелец
Андрей родился в семье пожарного и школьной учительницы. Никаких актерских способностей он не проявлял, напротив — мечтал стать врачом. Кружок «Юный медик» был главным увлечением его детства. Но в последнем классе школы Андрею на глаза попалась газетная заметка о наборе студентов в московский театральный вуз. Несмотря на то, что молодой человек ни разу в жизни не был в театре и не посещал никаких театральных студий, он все же решил попробовать свои силы и отправился в Москву. Как это ни странно, но в Щукинское училище его приняли сразу. Через три года Андрей перевелся в ГИТИС на курс Олега Павловича Табакова. С этого момента он становится актером труппы «Табакерки». Его успехи на подмостках по достоинству оценили и критики, и сам маэстро. Смолякова начинают приглашать в кино. Окончив вуз, успешный артист поработал в Театре им. Гоголя и в «Сатириконе» К. Райкина, но через несколько лет вновь влился в ряды актеров О. Табакова. С тех пор он не покидал труппу своего мастера. На протяжении всей жизни Андрей Смоляков органично совмещает работу в театре с многочисленными съемками в кино. Сегодня в послужном списке артиста более ста кинематографических ролей огромного диапазона — от положительных героев до злодеев.
Личная жизнь Андрея Смолякова
Более 20-ти лет артист был женат на балерине Светлане Ивановой. В этом браке, который постепенно сошел на нет, родился сын Дмитрий. В данный момент Смоляков женат на известной модельерше, основательнице модного бренда Razu Mikhina, Дарье Разумихиной.
Фильмография
1978 — Целуются зори
1978 — Отец Сергий
1978 — Близкая даль
1979 — Отец и сын 1980 — Коней на переправе не меняют
1981 — Андрей и злой чародей
1981 — О тебе
1981 — В начале игры
1981 — Цыганское счастье
1982 — Родителей не выбирают
1983 — Привет с фронта
1983 — Иван Великий
1985 — Противостояние
1985 — Витражных дел мастер
1985 — Иван Бабушкин
1986 — Государственная граница. Год сорок первый
1986 — Попутчик
1987 — Дни и годы Николая Батыгина
1988 — Грамматика любви
1988 — Благородный разбойник
1989 — Сталинград
1989 — Возьми меня с собой
1990 — День любви
1991 — Вербовщик
1991 — Обнажённая в шляпе
1991 — Похороны на втором этаже
1993 — Запах осени
1993 — Кумпарсита
1993 — Русский регтайм
1993 — Страсти по Анжелике
1995 — Трибунал / Tribunal (Швеция)
1996 — Привет, дуралеи!
1997 — Грешная любовь
1998 — Коммандер Гамильтон / Hamilton (Швеция)
1998 — Тихие омуты
1999-2001 — День рождения Буржуя
1999 — Тонкая штучка / Двойная угроза
2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. «10 лет спустя»
2002 — Ледниковый период
2003 — Убойная сила—
2003 — Антикиллер 2 2004 — Дети Арбата
2004 — Штрафбат
2004 — Диверсант
2004 — Игры мотыльков
2004 — Легенда о Кащее
2004 — Папа
2004 — Потерявшие солнце
2005 — Свадьба Барби
2005 — Охотники за иконами
2005 — Две судьбы 2 2005 — Побег
2005 — Адъютанты любви
2006 — Патруль
2006 — Группа «Зета»
2006 — В ритме
2006 — Консервы
2007 — Свой-чужой
2007 — Бухта страха
2007 — Заражение
2008 — Антикиллер 3 2008 — Тот, кто гасит свет
2008 — Казаки-разбойники
2008 — Любимая дочь папы Карло
2009 — Исаев
2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»
2009 — Доброволец
2009 — 9 мая. Личное отношение
2010 — Тульский Токарев
2010 — Сказка. Есть
2010 — Журов
2010 — Дом образцового содержания
2011 — Защита свидетелей
2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
2011 — Бежать
2012 — Зоннентау
2012 — Отрыв
2012 — Мосгаз
2013 — Курьер из «Рая»
2013 — Сталинград
2013 — Пепел
2014 — Вий 2014 — Инквизитор
2014 — Григорий Р.
2014 — Палач
2014 — Крёстный
2014 — Грешник
2014 — Звезда
2015 — Орлова и Александров
2015 — Паук
2015 — Родина
2015 — Ставка на любовь
2015 — Чемпионы
2015 — Владыка времени
2016 — День выборов
2016 — Я — учитель
2016 — Преступление
2016 — Селфи#Selfie
2016 — Шакал
2016 — Викинг
2016 — Искушение
2017 — Мифы
2017 — Движение вверх
2017 — Налёт
2018 — Вернуть любой ценой
2018 — Завод
2018 — Мёртвое озеро
2018 — Прощаться не будем
2018 — Сатана
2018 — Топор
2018 — Тренер