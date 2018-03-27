Смоляков Андрей Игоревич

Дата рождения: 24 ноября 1958 года

Место рождения: Московская область, Подольск

Знак Зодиака: Стрелец

Андрей родился в семье пожарного и школьной учительницы. Никаких актерских способностей он не проявлял, напротив — мечтал стать врачом. Кружок «Юный медик» был главным увлечением его детства. Но в последнем классе школы Андрею на глаза попалась газетная заметка о наборе студентов в московский театральный вуз. Несмотря на то, что молодой человек ни разу в жизни не был в театре и не посещал никаких театральных студий, он все же решил попробовать свои силы и отправился в Москву. Как это ни странно, но в Щукинское училище его приняли сразу. Через три года Андрей перевелся в ГИТИС на курс Олега Павловича Табакова . С этого момента он становится актером труппы «Табакерки». Его успехи на подмостках по достоинству оценили и критики, и сам маэстро. Смолякова начинают приглашать в кино. Окончив вуз, успешный артист поработал в Театре им. Гоголя и в «Сатириконе» К. Райкина, но через несколько лет вновь влился в ряды актеров О. Табакова. С тех пор он не покидал труппу своего мастера. На протяжении всей жизни Андрей Смоляков органично совмещает работу в театре с многочисленными съемками в кино. Сегодня в послужном списке артиста более ста кинематографических ролей огромного диапазона — от положительных героев до злодеев.

Личная жизнь Андрея Смолякова

Более 20-ти лет артист был женат на балерине Светлане Ивановой . В этом браке, который постепенно сошел на нет, родился сын Дмитрий. В данный момент Смоляков женат на известной модельерше, основательнице модного бренда Razu Mikhina, Дарье Разумихиной.

Фильмография

1978 — Целуются зори

1978 — Отец Сергий

1978 — Близкая даль

1979 — Отец и сын 1980 — Коней на переправе не меняют

1981 — Андрей и злой чародей

1981 — О тебе

1981 — В начале игры

1981 — Цыганское счастье

1982 — Родителей не выбирают

1983 — Привет с фронта

1983 — Иван Великий

1985 — Противостояние

1985 — Витражных дел мастер

1986 — Государственная граница. Год сорок первый

1986 — Попутчик

1987 — Дни и годы Николая Батыгина

1988 — Грамматика любви

1988 — Благородный разбойник

1989 — Сталинград

1989 — Возьми меня с собой

1990 — День любви

1991 — Вербовщик

1991 — Обнажённая в шляпе

1991 — Похороны на втором этаже

1993 — Запах осени

1993 — Кумпарсита

1993 — Русский регтайм

1993 — Страсти по Анжелике

1995 — Трибунал / Tribunal (Швеция)

1996 — Привет, дуралеи!

1997 — Грешная любовь

1998 — Коммандер Гамильтон / Hamilton (Швеция)

1998 — Тихие омуты

1999-2001 — День рождения Буржуя

1999 — Тонкая штучка / Двойная угроза

2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. «10 лет спустя»

2002 — Ледниковый период

2003 — Убойная сила—

2003 — Антикиллер 2 2004 — Дети Арбата

2004 — Штрафбат

2004 — Диверсант

2004 — Игры мотыльков

2004 — Легенда о Кащее

2004 — Папа

2004 — Потерявшие солнце

2005 — Свадьба Барби

2005 — Охотники за иконами

2005 — Две судьбы 2 2005 — Побег

2005 — Адъютанты любви

2006 — Патруль

2006 — Группа «Зета»

2006 — В ритме

2006 — Консервы

2007 — Свой-чужой

2007 — Бухта страха

2007 — Заражение

2008 — Антикиллер 3 2008 — Тот, кто гасит свет

2008 — Казаки-разбойники

2008 — Любимая дочь папы Карло

2009 — Исаев

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2009 — Доброволец

2009 — 9 мая. Личное отношение

2010 — Тульский Токарев

2010 — Сказка. Есть

2010 — Журов

2010 — Дом образцового содержания

2011 — Защита свидетелей

2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой

2011 — Бежать

2012 — Зоннентау

2012 — Отрыв

2012 — Мосгаз

2013 — Курьер из «Рая»

2013 — Сталинград

2013 — Пепел

2014 — Вий 2014 — Инквизитор

2014 — Григорий Р.

2014 — Палач

2014 — Крёстный

2014 — Грешник

2014 — Звезда

2015 — Орлова и Александров

2015 — Паук

2015 — Родина

2015 — Ставка на любовь

2015 — Чемпионы

2015 — Владыка времени

2016 — День выборов

2016 — Я — учитель

2016 — Преступление

2016 — Селфи#Selfie

2016 — Шакал

2016 — Викинг

2016 — Искушение

2017 — Мифы

2017 — Движение вверх

2017 — Налёт

2018 — Вернуть любой ценой

2018 — Завод

2018 — Мёртвое озеро

2018 — Прощаться не будем

2018 — Сатана

2018 — Топор

2018 — Тренер