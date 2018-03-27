Столичные школьники узнали, как работает больница имени Виноградова

На Юго-Западе Москвы школьников научили пеленать новорожденных и оказывать первую помощь пострадавшим. Ребята побывали на экскурсии в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы имени Виноградова, где врачи спасают людей от инфарктов.

Учащиеся узнали о работе хирургов, лечащих сердце и сосуды. «Ребята должны понять, что хороший доктор — это тот, кто хочет сделать все возможное, чтобы человек был излечен», — отметила главврач больницы имени Виноградова Ольга Шарапова

Кроме этого, на профориентационном занятии специалисты показали ребятам, как пеленать новорожденных, оказывать первую помощь пострадавшим, проводить реабилитационные занятия с пациентами, перенесшими инсульт. Также школьники ознакомились с работой хирургов: попробовали зашить «раны» на мягких игрушках, научились правильно соединять кости при помощи штифтов и накладывать гипс.