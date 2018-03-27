ЦСМ «Коньково» проводит фотоконкурс

Центр по работе с семьей и молодежью «Коньково» приглашает жителей нашего района и не только принять участие в фотоконкурсе. Работы принимаются до15 апреля.

Фотоконкурс называется «Неожиданный ракурс». Как становится понятно из названия, на конкурс принимаются необычные фотографии, демонстрирующие неповторимое художественное видение автора.

Поймали неожиданный ракурс привычного городского пейзажа, заставивший вас по-новому взглянуть на район, город? Сняли достопримечательности, людей или животных с необычного, интересного ракурса?

Пусть о Вас узнает весь район Коньково! Присылайте свои снимки на электронном носителе в центр по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 20 (тел. : (495) 330 78 10) или по электронной почте на адрес: CAC_konkovo_@mail.ru. Необходимо указать ФИО, возраст и название работы.