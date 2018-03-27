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Два гипсовых лося скрывали шедевр советской эпохи
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Два гипсовых лося скрывали шедевр советской эпохи 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Раритетную находку обнаружили во время ремонта в Базовском культурно-досуговом центре. Строители демонтировали гипсовое панно, где были изображены два лося. Им открылась расписанная стена высотой более двух метров и шириной около семи метров. Этой находкой заинтересовался коллектив клуба.
— Работы на этом участке в фойе, конечно, приостановили. Была идея о реставрации стены, но, оказалось, это слишком дорого. Да и картина, закрытая гипсом, плохо сохранилась. Ее зашили гипсокартоном, сверху установили зеркала. Здесь у нас проходят занятия по хореографии и праздничные мероприятия, — рассказал VN.ru руководитель кружка «Брейк-данс» Михаил Никифоров.
История заинтересовала Николая Щербакова, корреспондента Чулымской районной газеты, который ранее работал в Базовском клубе. Он нашел художника, им оказалась Вера Коллекционова, которая в 1982 году расписала эту стену.
— Мне самому стало интересно. В редакции поддержали идею. Вера Александровна сразу же вспомнила про Базовскую роспись, потому что она впервые использовала технику, где одновременно на картине прорисованы много людей. Их образы она писала с реальных людей, которые живут в Базово, — рассказал Николай Щербаков.
Вера Коллекционова поделилась своими воспоминаниями: «В 1980 году мне предложили возглавить строительный отряд и поехать работать по нашей области, заниматься росписью. В 1982 году я приехала в Чулым и уже через несколько дней приступила к работе в Базово. На стене клуба изобразила самое большое количество людей в своей практике. По задумке, это будто бы жители села, представители разных профессий и разного рода занятий. В стиле „мир, труд, май“…»
На память об исторической находке в Базовском клубе остались только фотографии. В отремонтированном помещении перед пятиметровым зеркалом проходят репетиции танцевального кружка.
Еще одно панно в стиле соцреализма вызвало немало предположений о своем происхождении. Речь идет об изображении колхозницы с голой грудью в одном из сельских клубов Кыштовского района.
Почему Владимир Пасканов (а художник именно он, иначе называемый почему-то Азаровым) так творчески подошел к своему делу? Все-таки оригинал, стоящий на территории ВДНХ в Москве, отличается куда большим целомудрием. К сожалению, художник уже умер и унес с собой тайну своей колхозницы.
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