Медики выплатят дончанке компенсацию за сломанную в гололед ногу

Жительница Волгодонска добилась компенсации от местной детской больницы за несчастный случай, который с ней произошел в начале прошлого года. 18 января Полина Тюрина упала не территории медицинского учреждения из-за гололеда.

В этот день женщина привела своего трехлетнего ребенка на прием к педиатру. С малышом на руках она шла к входной двери, поскользнулась на покрытой наледью дорожке и упала. Своего ребенка она поймала в нескольких сантиметрах от земли, а потом, уже лежа на льду, поняла, что не может встать.

Полина стала звать на помощь. Посетители больницы и один из ее сотрудников помогли дончанке подняться, а она сама вызвала себе скорую. В травмпункте выяснилось, что у нее перелом ноги со смещением. Конечность вправили, а через какое-то время женщине сделали операцию: вставили в ногу спицы и металлические пластины. Несколько месяцев Полина не могла встать на обе ноги.

Руководство детской городской больницы Волгодонска частично оплатило расходы Полины на лечение, но в компенсации морального вреда ей отказало. Поэтому женщина решила обратиться в суд.

— Волгодонский районный суд решил, что руководство детской городской больницы не исполнило свои обязанности по уборке территории, из-за этого женщина и получила травму. Он удовлетворил иск и взыскал в пользу дончанки компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей и убытки в сумме 1643 рублей. Медики пытались обжаловать это решение в Ростовском областном суде, но им это не удалось, — рассказала пресс-секретарь Ростовского областного суда Дина Боброва.