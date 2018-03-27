Маргаритинская ярмарка в Архангельске поменяет место прописки

Маргаритинская ярмарка осенью 2018 года поменяет место дислокации. Главное торговое событие осени теперь будет проходить в новом выставочном центре «Норд-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области.

В здании выставочного центра разместятся торговые ряды с продовольственными и промышленными товарами, стенды муниципальных образований, изделия мастеров народных художественных промыслов. Здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия ярмарки, мероприятия деловой и культурной программ. Второй этаж рассматривается под проведение семинаров и круглых столов и мероприятий с участием детей и молодежи, в том числе мастер-классов по народным художественным промыслам и размещение города профессий, где дети смогут попробовать себя в роли пожарного, строителя, пекаря или фермера.

Уличная торговля будет организована на площадке перед выставочным центром.

Строительство выставочного центра началось летом 2017 года в Архангельске в округе Варавино-Фактория в районе улицы Папанина. Выставочный центр должен стать и площадкой для проведения международного форума «Арктика — территория диалога» в 2019 году.

Отметим, что ранее на протяжении многих лет ярмарка проходила во Дворце спорта и на Центральном рынке, что вызывало многочисленные нарекания со стороны архангелогородцев — изрядно надоевшие пробки вокруг, перегруженность центральной части города палатками создавали ощущение города-рынка.