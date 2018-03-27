Ещё
Премьеру «Люди Икс: Темный феникс» перенесли на 2019 год
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьеру «Люди Икс: Темный феникс» перенесли на 2019 год 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Одним громким супергеройским релизом в 2018 году стало меньше: следующая часть франшизы «Люди Икс», «Темный феникс», где ключевая роль будет отведена звезде «Игры престолов» Софи Тернер, теперь появится в кинотеатрах только в 2019 году. Изначально «Темный феникс» должен был стартовать в кинотеатрах 1 ноября 2018, но теперь официальная дата премьеры супергеройского блокбастера — 14 февраля 2019. Причина переноса не называется.
Еще больше пострадали «Новые мутанты» — своеобразный спин-офф «Людей Икс» с Мэйси Уильямс, Аней Тейлор-Джой и Чарли Хитоном, который изначально должен был выйти 13 апреля 2018, а затем был перенесен на 22 февраля 2019. Теперь «Новых мутантов» мы и вовсе увидим только 2 августа 2019. К тому моменту Disney уже, скорее всего, станет официальным владельцем Fox, и инсайдеры предполагают, что в связи с этим «Новые мутанты» вообще могут не выйти в кинотеатрах, а отправиться сразу на Blu-ray либо на новую стриминговую платформу Disney. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз на фестивале PaleyFest Бедная богатая девочка: как Тори Спеллинг из звезды «Беверли-Хиллз, 902010» и богатой папиной дочки превратилась в банкрота Привет девяностым: бойз-бэнд NSYNC получит звезду на голливудской Аллее славы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории15
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение