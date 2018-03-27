Премьеру «Люди Икс: Темный феникс» перенесли на 2019 год 

Одним громким супергеройским релизом в 2018 году стало меньше: следующая часть франшизы «Люди Икс», «Темный феникс», где ключевая роль будет отведена звезде «Игры престолов» Софи Тернер, теперь появится в кинотеатрах только в 2019 году. Изначально «Темный феникс» должен был стартовать в кинотеатрах 1 ноября 2018, но теперь официальная дата премьеры супергеройского блокбастера — 14 февраля 2019. Причина переноса не называется.
Еще больше пострадали «Новые мутанты» — своеобразный спин-офф «Людей Икс» с Мэйси Уильямс, Аней Тейлор-Джой и Чарли Хитоном, который изначально должен был выйти 13 апреля 2018, а затем был перенесен на 22 февраля 2019. Теперь «Новых мутантов» мы и вовсе увидим только 2 августа 2019. К тому моменту Disney уже, скорее всего, станет официальным владельцем Fox, и инсайдеры предполагают, что в связи с этим «Новые мутанты» вообще могут не выйти в кинотеатрах, а отправиться сразу на Blu-ray либо на новую стриминговую платформу Disney. попкорнnews