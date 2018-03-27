Премьеру «Люди Икс: Темный феникс» перенесли на 2019 год 

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Фото: звезды «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинз на фестивале PaleyFest

Бедная богатая девочка: как Тори Спеллинг из звезды «Беверли-Хиллз, 902010» и богатой папиной дочки превратилась в банкрота