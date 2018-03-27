О новых граффити в Академгородке рассказала Наталья Пинус

— Фестиваль стрит-арта «Графит науки» можно назвать продолжением традиций Академгородка, атмосферы постоянного прогресса, авангарда, поиска нового. С другой стороны, у некоторых его жителей стрит-арт вызвал неоднозначную реакцию.

— Данный фестиваль проявил настроения сообщества Академгородка в том, как люди в целом представляют его развитие. В октябре 2017 года, по итогам, в Технопарке в «Точке кипения» мы провели специальное мероприятие, на котором обсудили итоги и планы. Туда пригласили архитекторов, историков, общественников, волонтеров, которые работали с художниками, экспертов, представителей власти. И в том числе, начальника Управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александра Кошелева

Мы говорили о том, что за это феномен — фестиваль «Графит науки», и насколько возможно его реализовывать в Академгородке далее. Александру Кошелеву были заданы весьма категоричные вопросы. Он отсмотрел все работы, общался с экспертами. Мнение такое: «Графит науки» отражает прогрессивный, инновационный, художественный дух Академгородка. Мы совмещаем искусство и науку, и делаем это профессионально. Этот проект является спецификой Академгородка.

Александр Кошелев: «На мой взгляд, „Графит науки“ нужен Академгородку. Я воспринял его, как проект, который направлен на привлечение внимания к достопримечательному месту. Когда мы утверждали предмет охраны, официальный документ, в нем четко отразили, что должны способствовать сохранению духа. Проект „Графит науки“ демонстрирует, что Академгородок — это уникальное место. Но здесь еще идет развитие. На мой взгляд, подобных проектов должно быть больше. Я за продолжение».

Граффити на стенах ИЯФ и общежития на ул. Пирогова, январь 2018. Фото из архива VN.ru

Да, в Академгородке сегодня довольно высокий процент населения пенсионного возраста. Но вопрос не в возрасте. У нас около 200 волонтеров, они рисовали вместе с художниками, и среди них были пожилые люди. Они подходили и говорили: «Спасибо вам — наконец-то мы чувствуем тот Академгородок, в который приехали молодыми. Мы видим ваши глаза, становимся здоровее, молодеем, потому что впитываем эту энергию».

Не нужно считать, что в Академгородке необходимо сохранять просто стены. Здесь дух прогресса, энергии, новаторства. — Сразу вспоминается история легендарной надписи «Футуристы, вперед!»…

— А потом она была закрашена. Кстати, с этого и началась наша история граффити, когда эта надпись была возвращена несколько лет назад в рамках фестиваля «Арт-Тайга». Причем, вернули ее в авангардистком стиле. Потом мы сделали граффити «Продам гараж» — с отголосками к стилю русского авангарда, к стилю Малевича. В итоге в этом месте было выполнено три граффити (на улице Терешковой). Последняя стена в этой локации, посвященная исследованиям в области палеогенетики в Академгородке появилась летом этого года в рамках «Графита науки» на здании гаража СО РАН . Любопытно, что ранее гараж не особо замечали, а теперь стали отмечать его архитектурные особенности. — Тем не менее, есть, и те, кто считает, что в Академгородке ничего нельзя менять.

— Наверное, это хорошо, что здесь есть разные тенденции, разные взгляды на развитие. Я стараюсь видеть в этом позитив. Например, есть точка зрения, что в Академгородке ничего нельзя трогать. Вообще ничего. Говорят: «Наташа, у нас появился пруд с утками, ты молодец, это хорошо. Но лучше, чтобы его у нас не было, потому, что теперь к нам ездят люди, ходят тут…»

У нас был проект «Муравьиный лес»: вдоль улицы Ильича есть полоса леса, и там много муравейников. Хотели обустроить эту территорию, рассказать людям, проводить там экскурсии. Мы начали работу, но некоторые жители выступили категорически против. Их аргументы были: а вдруг здесь станет очень хорошо, и к нам сюда поедут люди? Нам этого не надо. Есть такие позиции. И, конечно, с ними тоже надо считаться.

С другой стороны, я благодарна людям, которые ратуют за консервацию Академгородка, потому что, например, сохранилась зеленая среда. В этом я вижу плюсы. Другое дело, что, в конечном счете, нужно искать какой-то баланс.

Я принимала участие в формировании документов по присвоению Академгородку статуса объекта культурного наследия. Считаю, что дополнительного жилого строительства здесь не надо: станет больше людей, это увеличит антропогенную нагрузку, территория попросту будет вытаптываться. Точечная застройка тут не нужна, нельзя вырубать леса и строить дома. При этом Академгородку есть, куда развивать жилое строительство. Например, в сторону Кольцово, или в сторону Ключей.

Но сегодняшнему городку крайне необходимо развитие социальной инфраструктуры. Я не вполне разделяю тезис «зеленых» о том, что надо выступать против строительства пристройки к 130 лицею, потому что будет вырублено столько-то десятков деревьев. Это я не готова поддерживать.

Еще пример — наша поликлиника в удручающем состоянии. Но есть люди, которые говорят: «Мы против того, чтобы там был вырублен кусочек леса для строительства новой больницы». С таким подходом я не согласна. Во всем нужна, на мой взгляд, мера.

Хорошо, что есть люди, которые представляют яркую категорическую точку зрения сохранения Академгородка. Но есть и те, кто считают, что надо вообще все повырубить и застроить. В обеих тенденциях необходимо находить некую середину, соблюдать баланс.

— Расскажите о планах нового сезона фестиваля «Графит науки».

— В новом сезоне мы хотим сделать несколько панно, посвященных самым крупным научным открытиям, сделанным в Академгородке. В этот раз решили вынести панно стрит-арта в зону институтов. При этом кроме стен планируем раскрасить несколько машин на эту же тему — научные открытия новосибирского Академгородка.

Еще одна идея, которую надеемся реализовать — это стрит-арт объекты тоже по научной теме. Мы назвали ее «Гнездо». Планируем реализовывать объекты на тему исследований института цитологии и генетики СО РАН, где изучают, в том числе, и птиц. Но мы смотрим на эту тему шире: Академгородок был «гнездом» для очень многих людей, которые потом разлетелись по всему миру. Они учились в университете, были связаны с Сибирским отделением Академии наук. Теперь эти люди возглавляют крупнейшие научные организации по всему миру.

«Научные» памятники — тоже одна из достопримечательностей Академгородка. На фото — памятник лабораторной мыши. Фото Никиты Давыденко

Добавим сюда экологическую направленность. Нам кажется интересным, если мы реализуем тему «гнезда» с разных сторон, в комплексе. Художникам предлагаем осмыслить и выполнить несколько объектов, которые будут временными. Насколько жителям покажется разумным, столько и простоят. А затем эти объекты могут быть демонтированы и отправлены, например, в ботсад. Там можно сделать коллекцию.

В программе фестиваля этого года снова планируем реализовать различные мастер— классы. Мы их делали для детей и взрослых. В прошлом году дети вместе с художниками работали с темой «Микробы». Теперь у нас шикарная стена, которую дети разрисовали неворятно красивыми цветными микробами. В этом году планируем представить вместе с детьми мастер-класс по теме «Кристаллы».

Чувствуем, что это интересно, и художники в студии сейчас эту тему прорабатывают вместе с детьми. Тема «Кристаллы» реализуется не просто в плоскости стрит-арта, а будет носить научную и художественную составляющие.

Еще одна тема, которую которую мы реализовали в прошлом году — научные лекции. Когда открывали очередную стену стрит-арта по определенной теме, приглашали ученых, которые занимались соответствующими исследованиями. Ученые нам рассказывали о своих исследованиях, а художники, которые рисовали стену, объясняли, почему они именно так показали эту тему. После чего были чаепитие, диалоги об искусстве и науке, мы слушали джаз прямо на улице — и это прекрасно. Мы публиковали анонсы в соцсетях об открытии очередной стены и люди приходили. Этим летом хотим данную тему продолжать.

Еще мы планируем провести мероприятия в формате «паблик-арт», на грани театра и перформанса, искусство плюс наука. Важно, что обнаружился целый ряд людей из науки, которым это все интересно, которые готовы выступать в качестве научных кураторов мероприятий. И в прошлом году на фестивале уже такие были, но их мало. Это ученые, которые готовы общаться и работать с художниками, им самим интересно. Например, есть ученые из института ядерной физики, которые готовы поработать с художниками по теме плазмы.

Но еще для меня очень важно, если ты что-то делаешь, то делаешь это хорошо, качественно. Я горжусь всеми работами нашего фестиваля, потому что знаю — они высокого профессионального художественного уровня. Когда в октябре прошлого года подводили мероприятия по итогам фестиваля «Графит науки», к нам приезжали кураторы стрит-арт фестивалей из Томска, Екатеринбурга. В Екатеринбурге не первый год проводится один из ключевых в России фестивалей уличного искусства «Стенограффия». Его организаторы, посмотрев наши работы, сказали, что это очень высокий уровень. И нам хотелось бы его поддерживать и в последующих фестивалях. Понятно, что это отсекает других желающих участвовать, но нужно сохранить эту высокую качественную планку.

И еще важно, что, например, в Новосибирске много профессионалов по направлению монументального искусства. Но они нигде не могут найти себе применение. Наш фестиваль позволяет таким людям реализовываться. Со стороны художников-монументалистов мы слышим искренние слова благодарности.

— У фестиваля есть спонсоры и партнеры. В какой степени решен вопрос его финансирования в этом году?

— Сейчас продолжаем искать деньги, по предварительной оценке необходимо собрать около 450-500 тысяч рублей. Безусловно, у нас есть спонсоры и партнеры. Но в этом году хотим запустить сбор средств от людей на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Мы придумали много разных классных идей, например, человек за свою благотворительность для фестиваля получает приз, выполненный нашими художниками.

Главное, что люди поддерживают нас своим участием. В прошлом году было 200 волонтеров. У меня перед глазами картина: солнечный день, круглый гараж, где рисовали стрит-арт на тему денисовского человека (улица Терешковой, 19, гараж, роспись «Палеогенетика», — прим.ред.). Столько людей пришли — все счастливые. Я рисовала вместе со всеми — это огромное удовольствие. Важно, что мероприятие дает определенный импульс чему-то новому. Например, когда мы сделали стрит-арт «Палеогенетика», руководитель междисциплинарной лаборатории, где генетики и историки изучают денисовского человека, сказал: «Я убежден, многие ученые будут приходить к этой стене, чтобы получать вдохновение для новых научных исследований».

На мой взгляд, фестиваль стрит-арта «Графит науки» задает Академгородку новый творческий и научный импульсы. Конечно, мы внимательно слушаем отзывы людей, что-то корректируем. Но в целом, кажется, что те препоны, которые возникают в процессе становления фестиваля, придают ему еще больше известности и сил.