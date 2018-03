Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд и Пятая авеню на снимках Леона Левинстайна

Больше сорока лет Леон Левинстайн снимал послевоенные улицы Нью-Йорка 50-х, где, по его мнению, в те годы «происходила сама жизнь». Работы Левинстайна часто называют смешением документа, формы и эмоций, продолжая ими звёздный ряд фотографий Нью-Йорка Сида Гроссмана, Уильяма Кляйна или Лизетты Модел. 30 марта Еврейский музей и центр толерантности открывает выставку «Modernist Documentary: фотографии Леона Левинстайна». Strelka Magazine показывает небольшую часть экспозиции.

Prospect Park, c.1955 Gelatin silver print; printed c.1955

Легендарный арт-директор Harper’s Bazaar и графический дизайнер Алексей Бродович в 1930-е был первым наставником Левинстайна. Он настаивал, чтобы его студенты в нью-йоркской Новой школе социальных исследований не были пассивными участниками художественного процесса, а постоянно принимали решения. «Astonish me!» («Порази меня!») — девиз его преподавательской практики. В работах Левинстайна прослеживается то, что требовал от фотографий его наставник: документализм и чувственность. Собственный язык фотографа состоит из нестандартных углов съёмки, максимально крупных планов, зачастую только самых выразительных элементов человеческого тела, будь то шея, спина или руки, выхваченные из городской толпы.

Untitled (man in white suit, women on either side), date unknown Gelatin silver print, printed c.1960s

Fifth Avenue, New York (variant), c.1968 Gelatin silver print

Coney Island, c.1979 Gelatin silver print; printed c.1979

Harlem (blind man with hat and collecting box), c.1952 Gelatin silver print; printed later

Coney Island (old man lying in sand), c.1954 Gelatin silver print; printed c.1954

Когда Левинстайн начал фотографировать, документальная съёмка XX века уже отходила от принципов соцреализма. Во многом это было связано с отказом послевоенных фотографов фиксировать «объективную реальность», уже однажды искажённую инструментами военной пропаганды. Подлинность фотографии как документа была поставлена под вопрос. Работы современников Левинстайна были скорее созвучны европейской гуманистической фотографии Анри Картье-Брессона , Андре Кертеса и Брассая, главным объектом которой уже в 30-е был сам человек и его жизнь.

Lower East Side, c.1965 Gelatin silver print; printed c.1965

New York City, 1965 Gelatin silver print; printed c.1965

Lower East Side, New York City (variant), c.1952 Gelatin silver print; printed c.1952

Untitled (large woman holding baby in bonnet), Vintage gelatin silver print

Untitled (man with beard holding book over eye), Vintage gelatin silver print

Untitled (couple woman with afro man will bowler hat), c.1970 Gelatin silver print; printed c.1970

В 1950-е годы работы Левинстайна выставлялись в МоМА не меньше семи раз, в том числе на знаковой для него экспозиции «Род человеческий». Левинстайн появлялся часто и на страницах популярных журналов U. S. Camera Annual и Popular Photography, однако сам фотограф неохотно общался с прессой. Его называли закрытым и одиноким человеком, не доверявшим кураторам и боявшимся критики. Это стало причиной того, что имя Леона Левинстайна оставалось не слишком популярно, а к 70-м было забыто вовсе.

Фотографии предоставлены Еврейским музем и центом толерантности