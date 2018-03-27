Встреча главы управы Юрия Сугакова с жителями Коптева пройдет 18 апреля

Глава управы района Коптево Юрий Сугаков проведет очередную встречу с жителями в среду, 18 апреля. Как сообщили в префектуре Северного округа, на повестку вынесено три темы.

— Первая тема обсуждения — «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне», — отметил сотрудник префектуры. — Также участники поговорят об организации летнего отдыха детей и подростков района и о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период.

Жителей ждут в 19.00 в здании районной управы по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 1. Начало в 19.00. (ео)