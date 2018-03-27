50 миллионов рублей уйдет на поликлинику в Искитиме

Все работы будут проведены в рамках федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника». В 2018 году к проекту подключатся 22 поликлиники Новосибирской области, 12 из них — детские.

В искитимской детской поликлинике будет проведен не только ремонт, который не делался здесь уже много лет, но будут выполнены дополнительные строительные работы.

Министерством здравоохранения запланированы средства на капитальный ремонт и реконструкцию детской поликлиники, — рассказал VN.ru главный врач Искитимской центральной больницы Алексей Кайгородов . — Мы ее будем расширять — часть второго этажа — и делать переход на него. Будем делать капитальный ремонт всего первого этажа, а также перепланировку — расширять зоны регистратуры. Карточки пациентов будут располагаться в отдельном хранилище — будет организован совсем другой порядок работы».

В связи с ремонтом будет произведен перенос некоторых кабинетов, чтобы ликвидировать места скученности посетителей, которые сейчас есть. На первом этаже вновь появятся большие, светлые холлы, которые сейчас отгорожены кабинетами. Также будет установлен лифт. В рамках полной реконструкции произойдет замена электропроводки, отопительной и водопроводной системы, будут заменены окна, двери.

Также произойдет обновление материально-технической базы, что позволит организовать по-новому обслуживание пациентов. «Благодаря этому проекту мы сможем приобрести новое оборудование, более современное», — говорит Алексей Кайгородов. Будет обновлено лабораторное оборудование, заменены ультразвуковые аппараты для функциональной диагностики. Полностью обновится рентген-кабинет, где будет установлен цифровой рентген-аппарат. Это позволит более качественно применять возможности телемедицины. «Произойдут довольно серьезные и качественные изменения. Прежде всего, это будет удобно и комфортно людям, а также медперсоналу», — отмечает главный врач больницы.

Затраты на реализацию этого проекта тоже серьезные — более 20 миллионов рублей будет потрачено на строительство и реконструкцию и более 30 миллионов — на оборудование.