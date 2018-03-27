Ещё
В Самаре из антиалкогольного закона убрали ограничения для общепитов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре из антиалкогольного закона убрали ограничения для общепитов 

63.ru 1 час назад
Во вторник, 27 марта, в Самарской губернской думе разгорелись жаркие споры по поводу новой корректировки антиалкогольного закона. Прокуратура потребовала убрать из него ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в общепитах.
Сейчас антиалкогольный закон предусматривает запрет на продажу алкоголя в кафе и бары с залом обслуживания менее 50 квадратных метров. Также это ограничение касается и торговых точек, расположенных в многоэтажках, если вход в них организован со стороны подъездов.
Представители надзорного ведомства пояснили депутатам, что такая необходимость возникла, так как работу общепитов уже регламентирует федеральное законодательство. А работники правового управления парламента отметили, что такая ситуация создает почву для обжалования штрафов.
Но некоторые депутаты выступили против и предложили судиться с прокуратурой.
— Мы даем отмашку на открытие наливаек в многоквартирных домах. Мы же можем отказать в удовлетворении протеста прокурора. Ведомство обратится в суд. А процесс может затянуться на месяцы, предложил депутат Михаил Матвеев.
Сторонников у парламентария оказалось довольно много. Но тех, кто подержал отмену ограничений, оказалось больше. В результате протест прокурора удовлетворили. Но региональный парламент направит в Государственную думу законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в кафе, магазинах и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, с 23:00 до 8:00.
— Мы понимаем проблему и слышим множество жалоб жителей. Я поручу правовому управлению разработать инициативу о полном запрете продажи алкогольных напитков в общепитах, расположенных в жилых домах. Сейчас мы уже находимся на пути к этому, — прокомментировал председатель губдумы Виктор Сазонов.
В последний раз поправки в антиалкогольный закон Самарской области вносили в декабре 2017 года. Политики отменили дополнительные региональные ограничения. Теперь спиртные напитки можно покупать с 8:00 до 23:00.
63.ru: последние новости
В Самаре временно закрыли бункер Сталина В смерти ребенка в стоматологии обвиняют врача-реаниматолога В американском формате: самарцы смогут снять короткометражку по собственному сценарию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории15
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение