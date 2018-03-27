В Самаре из антиалкогольного закона убрали ограничения для общепитов

Во вторник, 27 марта, в Самарской губернской думе разгорелись жаркие споры по поводу новой корректировки антиалкогольного закона. Прокуратура потребовала убрать из него ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в общепитах.

Сейчас антиалкогольный закон предусматривает запрет на продажу алкоголя в кафе и бары с залом обслуживания менее 50 квадратных метров. Также это ограничение касается и торговых точек, расположенных в многоэтажках, если вход в них организован со стороны подъездов.

Представители надзорного ведомства пояснили депутатам, что такая необходимость возникла, так как работу общепитов уже регламентирует федеральное законодательство. А работники правового управления парламента отметили, что такая ситуация создает почву для обжалования штрафов.

Но некоторые депутаты выступили против и предложили судиться с прокуратурой.

— Мы даем отмашку на открытие наливаек в многоквартирных домах. Мы же можем отказать в удовлетворении протеста прокурора. Ведомство обратится в суд. А процесс может затянуться на месяцы, предложил депутат Михаил Матвеев

Сторонников у парламентария оказалось довольно много. Но тех, кто подержал отмену ограничений, оказалось больше. В результате протест прокурора удовлетворили. Но региональный парламент направит в Государственную думу законопроект о запрете продажи алкогольных напитков в кафе, магазинах и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, с 23:00 до 8:00.

— Мы понимаем проблему и слышим множество жалоб жителей. Я поручу правовому управлению разработать инициативу о полном запрете продажи алкогольных напитков в общепитах, расположенных в жилых домах. Сейчас мы уже находимся на пути к этому, — прокомментировал председатель губдумы Виктор Сазонов

В последний раз поправки в антиалкогольный закон Самарской области вносили в декабре 2017 года. Политики отменили дополнительные региональные ограничения. Теперь спиртные напитки можно покупать с 8:00 до 23:00.