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Полежайкин из «Папиных дочек» занялся мусоропереработкой
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Полежайкин из «Папиных дочек» занялся мусоропереработкой 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
30-летний Михаил Казаков признался, что предпринимательская деятельность ему всегда была ближе.
Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина, вот-вот увидим в фильме «Каникулы президента». На этот раз добряк из «Папиных дочек» примерит роль человека в погонах…
Однако актер признался, что актерская профессия ушла для него на второй план. Он таки нашел время, чтобы посвятить себя предпринимательству, которое ему всегда было интересно.
Причем решил не ограничиваться одним бизнесом. А сразу увлекся несколькими.
Так Михаил выглядел во время съемок «Папиных дочек»
«Вместе с семью инженерами прямо сейчас мы разрабатываем систему переработки мусора в домашних условиях. В Москве, да и вообще в России этому нет аналогов, а проблема с бытовыми отходами стоит крайне остро. И пришло уже подумать не только о себе, но и о планете, где мы живем», — делится Казаков с Woman’s Day.
Кроме того, Михаил с друзьями вот-вот запустят сеть продуктовых магазинов. А их «фишкой» станет то, что будет не нужно толкаться у прилавков. Более того, даже покидать собственный диван не потребуется…
А так Михаил выглядит сейчас
«У нас будет гибкая система заказов и надеемся, что самая быстрая доставка продуктов. Есть уже и рабочее название — «Продукто» или «Орехо». Сейчас спорим и выбираем между двумя», — продолжил актер.
Но и наконец, актера и внешне почти не узнать! С весом Полежайкина и стрижкой каре тот расстался уже давно, но вот кубиками на животе обзавелся недавно. И что совсем удивительно, без всякого спортзала. Всего-то за пару месяцев тренировок, большую часть времени из которых он посвятил бегу.
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